Omeleta se šunkou podle Pohlreicha. Snadná vynikající vychytávka za pár minut

Vaječná omeleta patří mezi nejsnazší pokrmy, jaké lze v vajec připravit. Přesto ji spousta lidí dělá špatně a přicházejí tak o úžasnou chuť, kterou tato snídaně či večeře nabízí. Často se jen rozmíchaná vejce nalijí do rozpálené pánve, nechají se zatáhnout a poté se placka otočí a dosmaží z druhé strany. Tento postup je ale nesprávný a takto připravené omeleta je často vysušená. Vsaďte na recept Zdeňka Pohlreicha a udělejte si omeletu, jak má být.

Zdroje: recepty.eu, fresh.iprima.cz, kucharkaprodceru.cz

Vajíčka jsou velmi populární snídaní i večeří. Jejich výhodou je, že obsahují mnoho bílkovin, zasytí na dlouhou dobu, skvěle chutnají a dají se připravit na mnoho způsobů. Nejčastěji se konzumují míchaná, uvařená natvrdo, anebo v podobě volských ok. Velmi chutná je také vaječná omeleta. Spousta lidí si ale právě omeletu dopřává v restauracích, neboť se při pokusech připravit ji doma setkali s neúspěchem. Udělat omeletu správně přitom není nijak složité, jen je třeba dbát na několik málo pravidel. Při jejich dodržení se na talíři dočkáte úžasně jemné, šťavnaté a nadýchané omelety.

Omeletu je nutné v první fázi smažení míchat. Zdroj: Shutterstock

Jak udělat omeletu

Omeleta se nejčastěji připravuje na másle nebo na olivovém oleji. Olivový olej je přitom lepší, neboť se nemusí tolik hlídat jako máslo. Máslo má ale zase pro změnu lahodnější chuť. Pokud se tedy rozhodnete pracovat s máslem, vhoďte do pánve množství, které by se vešlo na polévkovou lžíci, a nechte máslo pomalu rozpouštět. Až se zcela rozpustí, vlijte do něj rozkvrdlaná vejce. Učiňte tak ale ještě předtím, než začne máslo pěnit. Rychle totiž hnědne a výsledná barva omelety by nebyla ideální.

Vejce v pánvi na středním plameni nechte jen tak povalovat. Pomalu je oddělujte vařečkou ode dna a vždy na volné místo na pánvi, které po odhrnutí vajec vznikne, zalijte tekutou směsí vajec z jiného místa pánve. Tímto způsobem dosáhnete požadovaného „nařasení” a omeleta bude krásně nadýchaná. Asi po jedné minutě volného promíchávání rozlijte zbytek syrových vajec tak, aby pokrývala všechna volná místa, a na mírném plameni nechte omeletu takzvaně „dojít”. Následně ji opatrně na pánvi srolujte a podávejte.

Omeleta se šunkou podle Zdeňka Pohlreicha

Omeletu můžete ozdobit pažitkou či petrželkou. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 vejce

1 lžíci olivového oleje

50 g šunky

100 ml smetany

Postup:

Do mísy si rozklepneme čtyři vejce a vidličkou je rozšleháme. Poté k nim přidáme na kostičky nakrájenou šunku, přilijeme smetanu a zlehka osolíme a opepříme. Všechno společně promícháme a do pánve si nalijeme asi lžíci olivového oleje. Necháme jej dobře rozehřát, ztlumíme plamen a vlijeme do pánve vaječnou směs. Několik málo vteřin necháme vejce žít vlastním životem a poté je začneme zlehka míchat tak, aby se omeleta uprostřed nařasila. Nakonec omeletě na pánvi dopřejeme bez jakéhokoli zásahu ještě několik desítek vteřin, opatrně ji srolujeme a podáváme.

Omeletu podávejte s kouskem čerstvého pečiva a nakrájenými cherry rajčátky. Na talíři ji můžete ještě posypat petrželkou nebo pažitkou.