Povalují se vám doma zbytky zeleniny, kterou musíte nutně zpracovat a navíc hledáte recept na snadnou, rychlou a levnou večeři? Výborně! Připravte sobě i rodině lahodnou zeleninovou omeletu. Neutratíte za ni moc peněz, je bleskem hotová a vyhnete se plýtvání.

Marně si lámete hlavu nad tím, co uvařit k večeři, aby to bylo rychlé a nemuseli jste běžet na nákup? Zkuste zeleninovou omeletu. Zpracujete zbytky z lednice, navíc si odpočinete od masa a potěšíte i ty, kteří mají sklony k vegetariánství. Navíc se jedná o zdravou večeři plnou bílkovin a zeleniny. Přípravu tohoto jídla si zamilujete. Nejenže spotřebujete zbytky z lednice a spíže, takže zamezíte plýtvání potravinami, ale můžete směle popustit uzdu fantazii a do pokrmu přidat nejrůznější ingredience. Jak na základní zeleninovou omeletu, se podívejte na videu.

Jak na základní zeleninovou omeletu se podívejte ve videu na YouTube, kanál Spain on a Fork:

Jídlo nasytí celou rodinu. Navíc je zdravé, plné bílkovin a zeleniny. Zároveň však nezruinuje vaši peněženku a neokrade vás o drahocenný čas, který tak můžete strávit s rodinou.

Nakrájet a hotovo

Trik v chuti při přípravě tohoto pokrmu tkví v krájení. Všechny suroviny je potřeba nakrájet na drobné kostičky, chutnají v tortille mnohem lépe než velké kusy zeleninu. Připravte si pár řapíků celeru, nakrájejte je na drobné kostičky, stejně tak papriku a rajče a cuketu. Na trošce olivového oleje nejprve osmahněte dozlatova celer, papriku a rajče. Jako poslední přidejte cuketu. Bývá hotová nejrychleji a dlouhé smažení by způsobilo, že by změkla a ztratila by na křupavosti.

Vaječná směs

Do větší mísy rozklepněte 4 až 5 vajec, podle počtu strávníků. Prošlehejte je vidličkou, osolte a opepřete. Přidat můžete provensálské bylinky, nebo špetku chilli. Podle své chuti a preferencí strávníků. Mírně vychladlou zeleninu přendejte k vaječné melanži a dobře promíchejte. Rozpalte znovu hlubokou pánev, kterou jste před tím vytřeli papírovou utěrkou a tortillu usmažte. Nejprve z jedné strany a za pár minut i ze strany druhé. Otočit ji můžete pomocí talíře. Podávat ji můžete ještě teplou, dobře chutná i vychladlá. Velkým jedlíkům ji klidně posypejte ještě trochou strouhaného sýra.

Tip na závěr

Toto jídlo je úžasně variabilní a schovají se v něm skutečně takřka všechny zbytky. Použít tedy můžete prakticky jakoukoliv zeleninu. Jediné, na co musíte dbát, je její struktura. Vždy tedy začněte smažit ty druhy, které jsou nejtužší, aby stihly změknout, ale nebyly příliš měkké. Nakonec přidávejte zeleninu nejkřehčí.

