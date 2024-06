AS Foodstudio / Shutterstock

Pokud jste milovníci tradiční české kuchyně, jistě oceníte vracející se kouzlo prvorepublikových receptů. Jedním z nich, který stojí za vyzkoušení, jsou omeletové nudle. Připravte si je podle starodávného receptu a užijte si chuťově bohatý zážitek, který dodá vašim polévkám zcela nový rozměr!

Omeletové nudle, známé také jako celestýnské nudle, mají své kořeny v rakouské kuchyni, která se vyznačovala důrazem na čerstvost a kvalitní suroviny. Recept se často objevoval rovněž v kuchařkách našich babiček a prababiček, které tyto nudle připravovaly jako delikátní zavářku do vývarů a dalších polévek. Oprašte proto starou kuchařku a pusťte se do lahodných omeletových nudlí!

Připravte si domácí celestýnské nudle podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu Toprecepty:

Těsto jako na palačinky

Ze všeho nejdříve rozšlehejte v míse metličkou 2 vejce se 125 ml mléka a velkou špetkou soli. Postupně pak přidejte 60 g hladké mouky, přičemž neustále míchejte, dokud vám nevznikne hladké těsto bez hrudek. Takto připravené těsto nechte 15 až 30 minut odležet, což zamezí případnému trhání.

Placky na omeletové nudle můžete smažit na sádle, másle nebo oleji.

Správný výběr pánve

Nejvhodnější jsou pánve z materiálů jako je teflon, keramika nebo nerezová ocel s nepřilnavým povrchem, které umožní přesné a rovnoměrné smažení placek, aniž by se těsto na ně přichytávalo. Na vámi zvolené pánvi rozpalte malé množství sádla a z připraveného těsta smažte z obou stran dozlatova tenké či tlustší placky podle toho, jak moc silné chcete mít výsledné nudle.

Krájení omeletových nudlí

Hotové placky nechte vychladnout na kuchyňské utěrce nebo papírovém ubrousku, aby se zbavily přebytečného tuku. Následně je srolujte jako palačinku a ostrým nožem nakrájejte na rovnoměrné nudličky. Tyto omeletové nudle můžete připravit předem a uchovávat v lednici až několik dní. V chladu totiž zůstanou krásně čerstvé a připravené k použití kdykoliv je budete potřebovat.

Srolované omeletové placky nakrájejte na stejně široké nudličky.

Vylepšení chuti dle libosti

Chuť omeletových nudlí lze vylepšit přidáním různých bylinek či koření přímo do těsta. Jemně nasekaná petrželka nebo pažitka dodají nudlím svěží zelenou barvu a výraznější chuť. Muškátový oříšek nebo nastrouhaný parmazán zase přidají nudlím jemné aromatické tóny, které se skvěle doplňují s vývarem. Pokud naopak máte rádi výraznější chutě, přidejte do těsta špetku pepře nebo chilli.

Podávání s vývarem

Omeletové nudle lze přidat do různých druhů polévek, nejlépe se však hodí do silného hovězího nebo kuřecího vývaru. Přidejte je do polévky až těsně před podáváním, aby zůstaly krásně jemné a nerozvařily se. Omeletové nudle tak dodají polévce nejen zajímavý vzhled, ale i skvělou chuť, kterou si jen stačí užít!

