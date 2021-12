Nejlepší recepty na ořechové cukroví. Tyhle druhy zmizí ještě před Vánoci!

Oříšky a Vánoce k sobě rozhodně patří. Není tedy divu, že ořechové cukroví je jedno z nejoblíbenějších. Nádherně voní a rozplývá se na jazyku. Upečte si letos nejlepší ořechové cukroví, jež ocení celá rodina.

Vánoce se nezadržitelně blíží. Hospodyňky zavazují zástěry a začínají připravovat cukroví. Podle obecného doporučení by se mělo začínat péct nejpozději okolo svátku sv. Mikuláše. V tom samém týdnu již můžete chystat vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky, ale také ořechové cukroví. To pak uložte do lednice nebo na balkon. Dejte si však pozor, aby na krabice nesvítilo slunce nebo na ně nepršelo.

Velejemné ořechové pusinky

Máte-li rádi nadýchané cukroví, ořechové pusinky vás rozhodně potěší. Na dva plechy budete potřebovat 6–8 bílků podle velikosti vajec, 100 g vlašských ořechů, 6 lžic moučkového cukru a špetku soli. Bílky dejte do suché misky, přidejte k nim sůl a vyšlehejte je do pevného sněhu. Vlašské ořechy namelte na jemno a spolu s cukrem je opatrně vmíchejte do sněhu. Pak pomocí cukrářského pytlíku nebo lžiček vytvořte pusinky, které uložte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte zvolna na 120 °C asi 15–20 minut.

Máte-li rádi nadýchané cukroví, ořechové pusinky vás rozhodně potěší. Zdroj: SMarina/Shutterstock.com

Mandlové ořechy z roku 1902

Máte rádi historii? Zkuste si letos upéct zapomenutý recept z roku 1902. Recept je jednoduchý a zvládnou ho i začínající kuchaři. 70 g másla rozmíchejte do pěny. Přidejte k ní 3 vejce, 250 g cukru, trochu citronové kůry a 25 dkg jemně nasekaných mandlí. Ingredience by se měly dokonale spojit. Poté přisypte 250 g hladké mouky. Namočte si trochu ruce a vytvořte kuličky o velikosti vlašských ořechů. Ty uložte na plech s pečicím papírem. Pečte do zlatova při teplotě 180 °C.

Foukané ořechové cukroví

V jednoduchosti je krása. Toto cukroví není vůbec náročné na přípravu, a přitom se vám rozplyne na jazyku. Na ořechové těsto si připravte 230 g cukru moučky, 130 g mletých vlašských ořechů, 120 g Hery, 100 g hladké mouky a půl lžičky jedlé sody. Všechny ingredience smíchejte dohromady. Těsto dejte na půl hodiny do lednice, aby se odleželo. Poté jím plňte formičky. Dejte ho však jen do polovinční výšky. V troubě nabude. Pečte na 180 °C do růžova. Formičky pak nechte zchladnout a cukroví z nich vyklepněte.

Vynikající ořechové měsíčky

Žádný máslový krém nebo zdlouhavá příprava. To jsou ořechové měsíčky. Na těsto si nachystejte 330 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 160 g Hery, 3 ks žloutků a špetku citronové kůry. Na náplň 3 bílky, 160 g moučkového cukru, 210 g ořechů a 1 pohár marmelády. Ze všech surovin na těsto vypracujte hladkou hmotu. Tu vyválejte a přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Celý povrch potřete marmeládou a ořechovou náplní. Tu si připravíte jednoduše. Bílky vyšlehejte s moučkovým cukrem do pěny a do ní opatrně zapracujte namleté ořechy. Takto připravený plát dejte péct na 20 minut při teplotě 180 °C. Jakmile bude upečený, vykrajujte pomocí formičky měsíčky.

Zdroj: www.bejvavalo.cz, www.prozeny.cz, www.nejrecept.cz, www.toprecepty.cz