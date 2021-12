Ořechoví chrousti: Snadné, vynikající cukroví našich babiček ze starých rohlíků

Perníčky, linecké, rohlíčky či kokosky patří mezi absolutní stálice, které se pravidelně v mnoha domácnostech na Vánoce připravují. Jsou to osvědčené a úžasné druhy cukroví, jež během let neztratily na své popularitě a dominují na žebříčku oblíbenosti. Existují však jiné varianty vánočního cukroví, na které se už tak nějak zapomnělo. Je to přitom velká škoda. Znáte například ořechové chrousty?

Na pečení a následnou konzumaci vánočního cukroví se celý rok těší nejen děti, ale i dospělí. Mezi nejoblíbenější druhy patří perníčky, linecké, pracny, ale také vosí hnízda či rumové koule. Variant vánočního cukroví ovšem existuje podstatně více, problém tkví v tom, že se na mnohé z nich postupem času zapomnělo, a cukroví, na kterém si pochutnávaly naše babičky, dnes spousta lidí ani nezná. Dávno přitom všichni vědí, že právě babičky se uměly v kuchyni otáčet a jejich recepty patří mezi ty vůbec nejlepší. Pokud tedy chcete letos o Vánocích v rámci pečení opustit stereotyp a vyzkoušet právě jeden ze zapomenutých postupů, zkuste si připravit ořechové chrousty!

Základem ořechových chroustů je vyšlehaný sníh s cukrem. Zdroj: Olga Dubravina/Shutterstock.com

Podobné jako sněhové pusinky

Sněhové pusinky na rozdíl od ořechových chroustů zná snad každý. Jsou krásně nadýchané, zvenku křupavé, zevnitř hebké a rozplývají se na jazyku. A obdobný chuťový zážitek nabízejí i ořechoví chrousti. Jen s tím rozdílem, že se do nich, jak již jejich název napovídá, přidávají ořechy a také, což by možná ani nikoho jen tak nenapadlo, nakrájené rohlíky!

Ty se v modernějším zpracování těch, kteří ještě na ořechové chrousty nezapomněli, vynechávají a pracuje se jen s bílky, cukrem, ořechy a čokoládou. Jenže právě ta původní varianta se mezi lidmi přece jen těší mnohem větší oblibě. Držte se tedy osvědčeného postupu našich babiček a v obchodě kromě běžných surovin na pečení cukroví nezapomeňte také na rohlíky.

Ořechoví chrousti

Ořechoví chrousti jsou zapomenutým cukrovím. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

3 klasické bílé rohlíky

200 g sekaných ořechů

4 bílky

1 lžíci kakao

250 g cukru krupice

špetka soli

Postup:

Rohlíky, ideálně alespoň den staré, nakrájíme na co nejmenší kostičky a prozatím si je dáme stranou. Ve větší míse vyšleháme bílky se špetkou soli do polotuhého sněhu a postupně do něj začneme zašlehávat cukr. Když nám vznikne krásně pevný sladký sníh, lžící či vařečkou do něj vmícháme takřka na moučku rozdrcené ořechy, rohlíky a lžíci kakaa.

Z připraveného těsta s pomocí lžíce tvoříme na pečicím papírem vyložený plech malé hromádky, na které ještě můžeme položit oloupanou mandli anebo celý lískový či vlašský ořech. Následně vložíme chrousty do trouby předem vyhřáté na 100 °C. Pamatujte, stejně jako v případě sněhových pusinek, i u ořechových chroustů jde spíše o to, abycom je v troubě spíše sušili, než pekli. Celková doba, kterou musí chrousti strávit v troubě, se liší na základě velikosti hromádek, většinou však vyžadují zhruba hodinu v teple. Necháme vychladnout a odstraníme z plechu. Ořechové chrousty uchováváme v uzavíratelné nádobě, kterou střežíme jako oko v hlavě před mlsouny, abychom vůbec nějaké ořechové chrousty na Vánoce měli.

TIP: Rohlíky v receptu můžete nahradit také například croissanty. Chrousti tak dostanou zase trochu jinou chuť a vůni.