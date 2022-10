Univerzální ořechový korpus na dort: Hotový bleskem a chutná fantasticky

Čeká vás rodinná oslava a rádi byste na tuto příležitost překvapili své blízké nějakou báječnou sladkostí, která je téměř bez práce? Zkuste upéct vynikající univerzální korpus na dort, který můžete ve výsledku dochutit dle své libosti. Nejlepší je však s krémem z hořké čokolády.

Dorty jsou většinou skvělým doplňkem každé slavnostní příležitosti. Přestože si můžete objednat dort v cukrárně, nejlépe chutná vždy ten domácí.

Pokud patříte mezi milovníky oříšků, máme pro vás tip na jednoduchý korpus, který zvládne každá začínající hospodyně. Má jedinečnou chuť, kterou ohromíte každého strávníka a jistě sklidíte náležitý úspěch. Použít můžete nejen lískové ořechy, ale také klasické vlašáky.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Recept na vláčný ořechový korpus

Nejprve si připravte 6 kusů vajec. Žloutky dokonale vyšlehejte společně se 150 g krupicového cukru do pěny a postupně přidávejte 12 lžic studené vody. Následně přistrouhejte 1 kávovou lžičku citronové kůry a 8 lžic oleje. Potom vmíchejte 100 g strouhaných oříšků a postupně přidávejte 250 g polohrubé mouky smíchanou s 1 sáčkem prášku do pečiva.

Žloutky dokonale vyšlehejte společně se 150 g krupicového cukru do pěny. Zdroj: profimedia.cz

Nakonec vzniklé těsto ještě řádně promíchejte mixérem. Ušlehejte si sníh z bílků a opatrně jej vmíchejte do těsta. Pak už jej stačí nalít do předem vymazané a vysypané dortové formy a dejte péct do trouby na 170 °C přibližně na 45 minut. Před rozkrojením nechte korpus dobře vychladnout.

K oříškům se dokonale hodí čokoládová náplň

Dejte si do menšího hrnce 200 g kondenzovaného mléka, 55 g mletých vlašských ořechů, 1 polévkovou lžíci másla a směs za stálého míchání na středním ohni přiveďte k varu. Ve chvíli, kdy začne vařit, snižte teplotu a vařte dalších 10 minut dokud směs nezhoustne. Nakonec náplň přelijte do malé misky a nechte ji zcela vychladnout.

Tvarohový krém na ozdobení

Ve vodní lázni nebo v mikrovlnce si rozpusťte 200 g hořké čokolády a nechte ji chvilku vychladnout. V misce si mezitím vyšlehejte do pevné konzistence 200 g měkkého tvarohu a 500 ml smetany ke šlehání a 50 g cukru. Pokud chcete mít na ozdobu dortu k dispozici bílý i hnědý krém, část si odeberte a do zbytku vmíchejte rozpuštěnou čokoládu a 2 polévkové lžíce kakaa.

Ve vodní lázni nebo v mikrovlnce si rozpusťte 200 g hořké čokolády a nechte ji chvilku vychladnout. Zdroj: shutterstock.com

A na závěr velké finále

Vychladlý korpus překrojte podélně na tři části a promažte je připravenou náplní. Vrchní a boční části pomažte krémem a užijte si kreativního zdobení pomocí sáčku se zdobící špičkou.

