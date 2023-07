Gozinaki: Fantasticky lahodná pochoutka z ořechů a medu. Hotová bleskem

Milujete vlašské ořechy? Jedny z nejoblíbenějších jader jsou zdrojem významných látek pro naše tělo. Připravte z nich tradiční gruzínskou cukrovinku, která obsahuje i zdravý med. Máme pro vás jednoduchý recept!

Pokud u vás doma rádi konzumujete ořechy, určitě víte, že tvoří s medem dokonalou kombinaci. Nejenže potěší naše chuťové buňky, ale zároveň jsou obě tyto ingredience prospěšné našemu zdraví. Připravte pro rodinu zdravé mlsání a sáhněte po tradiční pochutině z Gruzie.

Inspirovat se můžete na následujícím videu:

Co to jsou Gozinaki

Jedná se tradiční gruzínskou sladkost, které se v západních oblastech země říká také Churchkhela. Pochoutka je oblíbená také u kavkazských národů, v Arménii, Turecku a Řecku. V principu se vlastně jedná o zkaramelizované ořechy. Dříve měl však tento pokrm podobu sušených ořechů navlečených na provázek a namočených v zahuštěné šťávě z bílých hroznů. Gozinaki jsou ořechové kostky na příjemné zdravé mlsání a zpravidla se v Gruzii podávají hlavně na Vánoce a Silvestra.

Gozinaki jsou ořechové kostky na příjemné zdravé mlsání. Zdroj: YouTube

Gozinaki recept

Jak tedy gruzínský ořechový medový dezert připravit? Nejprve lehce opražte 550 g oloupaných vlašských ořechů na suché pánvi a poté je nasekejte na drobné kousky. Do širšího hrnce nalijte 500 g včelího medu a pomalu jej přiveďte k varu.

Nejprve lehce opražte ořechy. Zdroj: YouTube

Za stálého míchání jej na mírném stupni vařte, a to tak dlouho, dokud se zkušební kapka nebude na čistém talíři roztékat. V tuto chvíli přisypte do medu 100 g moučkového cukru a opět za stálého míchání vařte až do chvíle, než dojde ke karamelizaci.

Medovou hmotu následně vylijte na čistý vál a rozválejte. Zdroj: YouTube

Medovou hmotu následně vylijte na čistý vál, který jste předem pokropili vodou, a rozválejte ji válečkem namočeným ve vodě na plát silný zhruba 1 cm. Nechte vychladnout a pak gozinaki nakrájejte na menší čtverečky. Naskládejte je na plech a dosušte v otevřené troubě při velmi nízké teplotě.

Proč konzumovat ořechy

Přestože jsou vlašské ořechy kaloricky poměrně vydatné, obsahují pro náš organismus důležité minerály, vitamíny a železo. Jejich pravidelná konzumace ve zdravé míře prospívá nervové soustavě a pozitivně ovlivňuje funkci mozku. Stejně tak jsou vlašská jádra prospěšná pro ledviny, plíce i tlusté střevo. Látky z ořechů fungují i na cévní choroby, regulují krevní tlak a především snižují cholesterol.

Med nestojí o nic pozadu

Med je známý svými silnými protizánětlivými účinky, které jsou fungují proti mnoha druhům bakterií a virů. Dokonale likviduje i mnohé kmeny kvasinek a nebezpečných plísní. Med také obsahuje antioxidanty, které působí proti stresu a rakovině tlustého střeva. Jeho pravidelná konzumace zvyšuje množství probiotických bakterií ve střevech a tedy i obranyschopnost organismu. Kombinace ořechů s medem je přímo elixírem pro vaše zdraví!

