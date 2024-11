Chcete letos oživit klasiku vánočního cukroví něčím opravdu výjimečným? Překvapte své blízké a připravte neodolatelné ořechy plněné jablečným karamelem podle slavného českého cukráře.

Vánoce jsou časem tradic a pohodových chvil strávených s rodinou a přáteli. K neodmyslitelným součástem těchto svátků patří také tradiční vánoční cukroví. Zkuste letošní Vánoce ohromit něčím novým a originálním! Máme pro vás skvělý tip. Upečte vynikající ořechy plněné jablečným karamelem. Jistě jim nikdo neodolá a budete se k této pochoutce vracet i další svátky.

Chcete znát recept na plněné ořechy a vidět krok za krokem, jak se připravuje? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Katka My Irish Life:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

Než se pustíte do práce, připravte si všechny potřebné ingredience. Na přípravu těsta budete potřebovat 110 g másla, 75 g cukru krupice, 165 g hladké mouky, 90 g mletých vlašských ořechů, špetku mleté skořice a špetku soli. K výrobě náplně budete potřebovat 70 g 100 % jablečného moštu, 120 g cukru krupice, 1 svitek celé skořice, 100 gramů 33 % smetany ke šlehání, 125 g másla a špetku mořské soli.

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in Těsto pečlivě vtlačte do připravených formiček.

Plněné ořechy s jablečným karamelem

Nejprve si připravte těsto. Veškeré uvedené ingredience vložte do mísy a řádně promíchejte, až se spojí v kompaktní hmotu. Pak těsto uložte do ledničky. Než ztuhne, vymažte si zatím formičky na ořechy máslem. Následně odkrajujte těsto pomocí lžičky a pečlivě jej vtlačte do připravených formiček. Uprostřed vždy vymáčkněte mírnou prohlubeň a snažte se těsto natlačit spíše do stran, protože během pečení mírně zteče. Pak formičky vykládejte na pečicí plech.

Můžete začít péct

Takto připravené formičky s těstem vložte do předem vyhřáté trouby na 160 °C a ořechy pečte po dobu asi 20 až 25 minut. Jakmile budou dostatečně propečené, vyndejte je z trouby a nechte je mírně zchladnout. Ve chvíli, kdy formičky udržíte v ruce, opatrně z nich ořechy vyklepněte a nechte je zcela vychladnout.

close info MaraZe / Shutterstock.com zoom_in Karamelovým krémem naplňte upečené cukroví.

Příprava krému

Nejprve vlijte do většího hrnce mošt a pečlivě ho promíchejte s cukrem, solí a skořicí a směs vařte tak dlouho, dokud nevznikne zlatavý a hladký karamel. Za stálého míchání ho zalijte ve dvou až třech dávkách horkou smetanou. Buďte opatrní a dávejte pozor, abyste se nepopálili. Nakonec přidejte máslo a směs přiveďte opět k varu. Pak hrnec odstavte z plotýnky, odeberte skořici a nechte karamel náležitě zchladnout. Následně rozmixujte vychladlý karamel dohladka ponorným mixérem a uložte přes noc do lednice. Druhý den krém vyšlehejte a naplňte do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Na polovinu ořechů krém nastříkejte a přiklopte je prázdnými ořechy. Hotové cukroví uložte do krabice na suché a chladné místo.

Tip na závěr

Cukroví můžete vyrobit i v kakaové verzi a to tak, že přidáte místo 15 gramů mouky do těsta 15 gramů kakaa. Do horké karamelové náplně po uvaření přidejte 50 gramů hořké čokolády. Jinak je postup stejný.

