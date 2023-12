Josef Maršálek je český cukrář, který umí na talíři tvořit hotové zázraky. Jeho cukroví je obzvláště vypečené, přidává do něj totiž jednu velmi voňavou surovinu. Cukroví podle jeho receptu do pěti minut zmizí z talířů vaší návštěvy.

Josef Maršálek je geniální cukrář, kterého můžete znát z pořadu Peče celá země, nebo z letošního ročníku StarDance. Pozitivní energie z něj jen sálá a on ji přenáší i do svého jídla. Potvrzuje tím tak pravidlo, které je zkrátka nezaměnitelné. A to je, že láska prochází žaludkem, a že nejlepší jídlo je uvařené s láskou. Proto na tento recept posbírejte všechnu svou pozitivní energii a s láskou se dejte do pečení.

Jak udělat ořechy podle Josefa Maršálka se můžete podívat v tomto videu z Youtube kanálu Český rozhlas:

Ořechy jedna báseň

Podle Josefa Maršálka budete připravovat naprosto delikátní ořechy. V Česku jsou velmi oblíbeným cukrovím, ale jejich vylepšenou verzi si zkrátka zamilujete. Jako první připravte těsto. Základem je 100 gramů hladké mouky. K tomu přidejte špetku soli, 250 gramů moučkového cukru, 3 gramy prášku do pečiva a přísadu, která dá vašim ořechům absolutně famózní chuť. Tou přísadou je 150 gramů mletého kokosu. Z těchto přísad tedy vypracujte těsto a dejte ho odpočívat do chladu.

Až bude vaše těsto připravené, namačkejte jej do formiček na ořechy tak, aby byly naplněné zhruba do poloviny. Vyhřejte si troubu a poté pečte na 160 stupňů celsia, dokud těsto nebude dozlatova upečené. Nyní vyklopte těsto z formiček a dejte ho chladit. Pokud používáte formy ze silikonu, můžete dát ořechy do lednice i s formou.

Náplň cukroví, náplň života

Nyní se můžete pustit do lahodné náplně. Připravte si šlehač a do něj dejte 150 gramů másla, 50 gramů moučkového cukru a završte 25 gramy rumu. Ještě přidejte 150 gramů rozpuštěné čokolády a špetku soli. Dejte si pozor, aby vaše rozpuštěná čokoláda nebyla horká a náplň šlehejte do hladka. Ve finále by vám měl vzniknout krásně hladký nadýchaný krém. Ten pak přemístěte do sáčku, pomocí kterého budete ořechy naplňovat. Pomocí krému ořechy slepte. A máte doděláno! Už stačí jen dát ořechy do lednice vychladnout a poté je vložit do krabice na nějaké studené, nedosažitelné místo. Pokud je totiž důkladně neschováte, může se stát, že druhý den zjistíte, že vám je někdo snědl.

