Kateřina Jelínková 17. 12. 2023

Vánoce jsou za dveřmi, dokonce už se chystají vstoupit do předsíně, ale pořád ještě máte pocit, že by to chtělo alespoň kousek dalšího cukroví? Jednou z posledních záchran jsou také vynikající a oblíbená vosí hnízda. I tato klasika ale může chutnat úplně jinak.

Vosí hnízda (nebo včelí úlky – to záleží na zvyku v každé rodině, každopádně jde stále o to samé cukroví) jsme zvyklí nechávat až na samotný konec pečení. Stihneme je udělat i v předvečer Štědrého dne, nevyžadují žádné dlouhé přípravy a hlavně: rodina je nestihne do svátků sníst, což při dřívější výrobě bývá velký problém zajistit. V běžném receptu najdeme piškoty, kakao, máslo, někdo přidává rum, jiný vaječný koňak, další silnou kávu… Jde to ale i jinak a možná je právě letos ta pravá chvíle vyzkoušet nový recept. Napadlo by vás vytvořit vosí hnízda z Margotek? Margotky by neměly ve vaší kuchyni chybět, jak ukazuje další recept z youtubového kanálu Toprecepty: Zdroj: Youtube Margotky jsou klasika Základem tohoto receptu jsou samozřejmě právě Margotky. Kdo by snad netušil, o co jde, pak můžeme vysvětlit, že se jedná o sójovou tyčinku s kokosovou příchutí, kterou dnes můžeme koupit i s několika dalšími doplňkovými příchutěmi. V obchodech ji na dálku poznáme podle ikonicky modrého obalu evokujícího tropický ostrov se zapadajícím sluncem v pozadí. Na vosí hnízda najdeme v policích nejlépe klasickou Margotku bez dalších dochucení (i když fantazii se samozřejmě meze nekladou – zvláště o Vánocích). Jako klasická hnízda... Co budeme potřebovat dál? Ingredience budou vlastně velmi podobné jako v případě klasických hnízd. Tedy přibližně 100 gramů másla a stejné množství moučkového cukru, 3-4 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu nebo jiného alkoholu nebo i kávy a 80-100 gramů mletých piškotů na těsto. Další piškoty si necháme vcelku na spodní část cukrátka. A samozřejmě Margotky – na tuto dávku 4 velké kusy. Náplň připravíme ze 100 gramů másla, poloviční dávky cukru a 2 lžic alkoholu nebo kávy. Hotová hnízda můžeme ještě obalit nebo posypat moučkovým cukrem. close info IngridHS / Shutterstock.com zoom_in Vánoční cukroví - vosí hnízda. Zvládnou to i děti Postup práce je pak velmi jednoduchý, a kdo už někdy vyráběl klasická vosí hnízda, nebude s ním mít žádný problém. Jediný rozdíl je jen v úvodních krocích, kdy je třeba nechat Margotky vychladit buď třeba přes noc v nejchladnější části lednice, nebo hodinu až dvě v mrazáku. Nechceme, aby úplně zmrzly, ale aby bylo možné je snadno strouhat a nerozpadaly se. Pak už půjde všechno jako po másle. Veškerá suroviny na těsto promícháme a ručně uhněteme, pak jej vložíme do sáčku nebo obalíme potravinovou fólií a odložíme znovu ztuhnout do lednice. Vytvarovat – a dobře schovat Než bude těsto "akorát" tuhé, máme čas na přípravu náplně. Tu opět vytvoříme jednoduchým smícháním všech ingrediencí, které vyšleháme do hladka. Pak už můžeme přistoupit k samotnému tvarování hnízd. Použijeme na ně klasickou formičku, doporučujeme pořídit si běžně dostupnou otevírací, která velmi usnadní práci. Do ní vmáčkneme hnědé těsto, opačným koncem vařečky uděláme důlek, který naplníme připraveným krémem a vše zavřeme celým piškotem. Hotovo. Hotová hnízda budeme uchovávat v chladu, ideálně v lednici. Garantujeme vám ale, že jsou tak vynikající, že tam dlouho nevydrží… Zdroje: www.vosihnizda.cz, www.orioncokolada.cz, primainspirace.cz

