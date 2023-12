Být doma sám nebo sama rozhodně není nijak zábavné. Když ale nemáte kam jít, jste doma nemocní nebo se vám prostě nechce mezi lidi, silvestra si můžete zpříjemnit a dopřát si něco dobrého bez dlouhých příprav. Potěště se třeba dortíkem v hrnku!

Oslaďte si život s dortíkem v hrnku!

Co to je? Jednoduše jde o různé dezerty, které si můžete doma udělat za chviličku do hrníčku. Stačí k tomu pár lžiček ingrediencí a mikrovlnka, která vám místo trouby vykouzlí dortík za pár minutu nebo dvě!

Dortík připravíte v misce, hrnečku nebo ještě lépe sklenici, která se v mikrovlnce zahřívá lépe a po vytažení není tak horká. Moučníky tímto způsobem upečete všelijaké a jen jednu porci!

Jeden z nejoblíbenějších receptů je právě tento. Přípravu čokoládového dortíku s nutelou zvládne i dítě a s tímhle receptem z YouTube kanálu „Co budu jíst?“ to je opravdu hračka.

Zdroj: Youtube

Dortíky, improvizace a vylepšení

Dortíků, které můžete tímhle způsobem připravit je celá řada. Vanilkový dortík s barevným cukrovým sypáním, dortíky s kávou či mini verze zákusků jako red velvet, black forest čili schwarzwaldský dort s třešněmi nebo verze bez glutenu, které jsou většinou z banánů.

Vždy vyzkoušejte recept jednou nebo dvakrát a pak si ho teprve upravte podle vašich potřeb. Recepty ze Spojených států obsahují často více cukru. Jiné zase používají samokypřící mouku, která u nás není běžná a proto se může stát, že na první pokus nevyhmátnete dobře množství prášku do pečení, který se používá u nás.

Dortík v hrnku: Nač si dát pozor?

Pokud vás minutové zákusky v hrnečku zaujmou a budete je chtít vyzkoušet, pamatujte, že i takové pečení má pár pravidel, které vám pomohou k úspěchu.

Anglicky psané recepty hledejte pod „mug cake" nikoli „cup cake", což je muffin.

Zákusek můžete připravit v jakémkoli nádobí, které smí do mikrovlnky, nicméně nejlepší bývá sklo.

Hrnek vždy plňte jen do poloviny, případně dvou třetin, aby vám obsah nevytekl ven.

Tvar hrnku není důležitý. Dezert se jí přímo z hrnečku a není potřeba jej vyklepnout ven.

Pokud se vám stane, že není dortík uvnitř dopečený, přidávejte čas po 15 vteřinách. Nicméně vysušený dezert také není cílem.

Protože jde o malé množství těsta, které budete připravovat, je velmi důležité, abyste odměřovali ingredience správně. Mezi rovnou lžičkou nebo vrchovatou je veliký rozdíl, takže si dejte záležet.

Moučníky z mikrovlnky nejsou do slova a do písmene pečené, nemají kůrčičku a nezezlátnou jako v troubě. Vanilkové jsou proto velmi světlé.

Dortíky trochu spadnou po vychladnutí. Je to úplně normální a vzhled můžete jednoduše vylepšit čepicí šlehačky.

Zdroje: buzzfeed.com, fresh.iprima.cz