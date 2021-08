Recept na super kvašáky pro opravdové chlapy. Ostřejší jsou skvělé nejen k pivu

Klasické zavařené okurky ve sladkokyselém nálevu jsou nejen v českých domácnostech naprostou stálicí. Okurky se však dají připravit i na jiný způsob, na který se postupem času pomalu zapomíná, a to kvašením. Kvašáky jsou skvělou pochoutkou plnou mnoha zdraví prospěšných látek. Přidáte-li k nim ještě kousek chilli papričky, vykouzlíte úžasnou chuťovku k pivu a potěšíte mlsné jazýčky všech milovníků ostrého jídla.

Léto se pomalu chýlí ke konci a spousta zahrádkářů se pouští do zavařování své letošní úrody, aby si mohli užít její chuti i v pozdějších měsících. Když přijde řeč na seté okurky, mnozí si ihned představí jejich nakládání do sladkokyselého nálevu a následné zavařování. Často se však zapomíná na jejich úpravu kvašením, přičemž výsledek klasické sterilované okurky možná i překonává.

Rozdíl mezi kvašáky a sterilovanými okurkami

Zatímco klasické zavařené okurky se nakládají do sladkokyselého nálevu a následně se zavařují, kvašáky se nakládají do roztoku vytvořeného z vody a soli a ke konzervaci v horké vodě nedochází. Díky soli okurky projdou mléčným kvašením, díky kterému mají nejen úžasnou chuť, ale působí příznivě na zažívání. Začnou se v nich totiž tvořit probiotické kultury, které příznivě ovlivňují nejen imunitní systém člověka, ale hlavně střevní mikroflóru. Pravidelná konzumace kvašáku tak pomáhá od zácpy, zlepšuje vstřebávání vitaminů a minerálů z přijaté stravy, a je i vhodnou prevencí vzniku rakoviny tlustého střeva.

Kvašáky a rychlokvašky

Kvašené okurky lze připravit dvěma způsoby, a to s pomocí horkého nálevu, nebo studeného. Pokud si chcete kvašené okurky dopřát co nejdříve, zalijte je horkým roztokem z vody a soli. Takové okurky se nazývají rychlokvašky a ke konzumaci jsou vhodné jen několik málo dní po přípravě. Zároveň je ovšem třeba myslet na to, že se poměrně rychle kazí, a proto je nutné je sníst do nejdříve.

Na druhé straně klasické kvašáky se připravují se studeným nálevem. Tu správnou chuť získají asi 14 dní po naložení a na temném a suchém místě vydrží klidně i do další sezóny.

Pikantní kvašáky

Na přípravu třílitrové sklenice budete potřebovat:

okurky

4 snítky kopru

1 cibuli

kousek křenu

10 kuliček celého pepře

5 kuliček nového koření

1 litr vody

40 gramů soli (na jeden litr vody)

6 stroužků česneku

chilli papričky dle chuti

Postup:

Okurky dobře očistíme a důkladně propláchneme vodou. V ideálním případě je pak ještě na minimálně dvanáct hodin necháme namočené ve vodě, aby ztratily svou hořkost. Připravíme si roztok z vody a soli, necháme jej projít varem, aby se sůl dobře rozpustila, a dáme zchladnout.

Mezitím si do zavařovací sklenice naskládáme kopr, nahrubo nakrájenou cibuli, křen, pepř, nové koření, česnek a chilli papričky. U chilli závisí na preferencích strávníků, kdo má raději pořádně pikantní pokrmy, nemusí s chilli šetřit.

Nakonec do sklenice vložíme okurky a zalijeme vlažným nálevem. Je třeba myslet na to, že všechny okurky musí být zcela ponořené, jinak by změkly. Dobře uzavřeme a necháme kvašáky asi 14 dní pracovat ideálně ve sklepě. Pak už můžeme s chutí konzumovat!

TIP: Proces kvašení můžete urychlit tak, že k okurkám vložíte kousek chleba zavázaného v plátýnku. Chléb totiž dobu fermentování značně zkrátí.