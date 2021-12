Oukrop: Skvělá česneková polévka našich předků dávala sílu a zdraví. Zkuste ho

V lecčem se podobá klasické česnekové polévce, a přece se od ní docela liší. Staročeský oukrop si vařili již naši dávní předci, mezi kterými se těšil velké oblibě. Jednak proto, že jeho příprava vyjde jen na několik málo korun, a také kvůli jeho úžasné chuti a blahodárnému účinku na lidské zdraví. Dávný recept na tuto skoro zapomenutou lahůdku si jistě i vy založíte do své kuchařky. A možná i jen do paměti. Postup je totiž natolik snadný, že si jej takřka okamžitě zapamatujete.

V dnešní době máme k dispozici nejrůznější druhy koření, v supermarketech můžeme pořídit již hotové vývary a masa je všude dostatek. Vykouzlit úžasný pokrm je tak pro nás otázkou jen několika málo minut. Naši předci však takové možnosti ani zdaleka neměli. Museli si vystačit s tím, co jim zrovna rostlo na záhonu, nebo pracovat s dobytkem, který sami chovali. I přesto však uměli vařit úžasné polévky a hlavní chody. Jedním z nich byl i staročeský oukrop, který si lidé v dřívějších dobách dopřávali velmi často. A není se čemu divit. Oukrop je totiž nesmírně levnou, snadnou, rychlou a zároveň na živiny bohatou polévkou!

Oukrop versus česnečka

Přestože si jsou oukrop a česnečka v mnohém podobné, v jejich přípravách se pracuje s odlišnými surovinami a také samotný postup vaření je trochu jiný. Zatímco do dnešní česnečky se přidává kromě česneku také vývar, nejrůznější druhy koření, cibule a máslo, oukrop je na suroviny mnohem méně náročný. Přece jen jej připravovali hlavně lidé v dobách, kdy nemohli jen tak nakráčet do obchodu a vzít si, co zrovna potřebovali. Proto se do oukropu přidávají jen brambory, voda, kmín, sůl, česnek, sádlo a chleba.

Polévka plná zdraví

Základem oukropu je pochopitelně česnek, který je uznáván jako jedno z nejsilnějších přírodních antibiotik a má silné protizánětlivé účinky. Slouží jako prevence kardiovaskulárních onemocnění, ředí krev a napomáhá tak předcházet rizikům mrtvice a infarktu. Zároveň zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu. Pro jeho účinky se větší konzumace česneku doporučuje hlavně v chladném období, kdy lidem hrozí nachlazení. Působí dezinfekčně, ničí bakterie a vypuzuje z těla parazity. Nelze se proto divit, že si jej natolik oblíbili právě naši předci, kteří neměli k dispozici dnes běžně dostupné léky a antibiotika.

Staročeský oukrop

Budete potřebovat:

1 litr vody

2 větší brambory

4 stroužky česneku (může být méně i více, záleží na síle česneku)

sádlo

1/2 lžičky kmínu

sůl

2 krajíce chleba

Postup:

Oloupané brambory nakrájíme na kostičky a dáme je vařit do litru vody. Osolíme je, přidáme k nim kmín a necháme vařit do změknutí. Před koncem varu do polévky přidáme ještě prolisovaný česnek. Myslete na to, že čím déle se česnek vaří, tím více chuti ztrácí. Pokud chcete připravit opravdu silný česnekový oukrop, přidejte do něj česnek až těsně před podáváním. Lžičku prolisovaného česneku také můžete dát na dno misky či talíře, ve kterém budete polévku servírovat.

Dva krajíce chleba nakrájíme na kostičky a osmažíme je na lžíci sádla ze všech stran dozlatova. Opečený chléb následně naservírujeme do misky a zalijeme jej uvařeným oukropem. Dobrou chuť!