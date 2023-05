Mléko z ovesných vloček je zdravotní zázrak. Cukrovkáři a neurotici zbystřete

Co si myslíte o mléku rostlinného původu? Určitě se najdou mnozí, kteří přinejmenším ohrnou nos. Všechno by se ale mělo vyzkoušet a možná uvidíte, že to vůbec není tak špatné. Ovesné mléko je zdravé, hodí se i do dietního jídelníčku a snadno si ho doma připravíte sami.

Ovesná a další rostlinná mléka I když jsou rostlinná mléka často alternativou k běžnému kravskému mléku, rozhodně nemusíte být zastáncem veganství, abyste ovesné nebo jiné mléko zařadili do jídelníčku. Běžně se mléko nahrazuje ovesným, mandlovým, kokosovým, sójovým či rýžovým mlékem a je jen na vás, která varianta vám chutná nebo vyhovuje z dalších, třeba zdravotních důvodů. Tato mléka, ač přírodní a ne vždy bez výrazné uhlíkové stopy, mohou být na vašem stole za stejnou, ale také několikanásobnou cenu kravského mléka. Některá tato mléka si však můžete směle vyrobit sami. Je to nejen jednoduché, ale také levné. Na výrobu ovesného mléka budete potřebovat jen dobrý mixér. Výroba ovesného mléka Podívejte, jak jednoduchá domácí výroba ovesného mléka je. A pozor, speciální spotřebiče nemusíte pořizovat! Pokud máte jen ovesné vločky, vodu a obyčejný mixér můžete si jednoduše mléko vyrobit. Nebude tak husté jako ve videopříspěvku, ale je docela dobře použitelné i dobré. Chutná prostě jako ovesné vločky a pokud je jíte, pak vám chuť určitě nepřipadne divná. Připravte si jen tolik ovesného mléka, kolik chcete brzy spotřebovat. Podíl vody odměříte podle poměru 1:2 ale až 1:4, podle toho, jak hutné mléko chcete. Do mixéru nalijte vodu, přidejte vločky a nechejte půl hodin máčet. V běžném mixéru nenechávejte vločky mixovat příliš dlouho. Spíš méně než více. Půl minuty obvykle postačí. Tekutinu sceďte a je hotovo. Dejte si pozor na přidávání ovesného mléka do příliš horkých nápojů nebo jídel. Může začít mírně houstnout a slizovatět, vždyť je to výrobek z obiloviny. Při použití do buchet a pečiva to ovšem ničemu nevadí. A teď už k tomu, proč byste takové mléko měli občas zařadit do běžného jídelníčku. Kromě vlákniny obsahují ovesné vločky i celou řadu vitamínů B, vitamín K, železo, fosfor, lecitin, draslík, vápník, zinek a mnoho dalších cenných látek. Zdroj: shutterstock.com Ovesné mléko a zdraví Jak je na tom ovesné mléko v porovnání s mlékem kravským? Neobsahuje sice laktózu, ale také není zcela bezlepkové (pokud nepoužijete ovesné vločky bez obsahu lepku, které lze také koupit). Ovesné mléko je nízkokalorické, obsahuje vlákninu a vitaminy E, B6 a B12, z minerálů především hořčík, vápník a železo. V kupovaném ovesném mléku můžete najít nejen přidané vitaminy, ale také sůl, cukr či oleje. Proti zánětu v těle i na krevní cukr Důvodem, proč toto mléko používat, není jen to, že se vyhnete kravskému, ale také se dostanete k dalším zdraví prospěšným látkám. Ty mají pozitivní vliv na trávení, podporu imunity, ale také hladiny krevních cukrů a cholesterolu. Vločkové mléko působí protizánětlivě a může ovlivnit i léčení kožních vyrážek a ekzémů. Díky tomu bývá doporučováno nejen při redukční dietě, ale také sportovcům. Ovesné mléko pro lepší náladu Ovesné vločky, a tedy i nápoj z nich, jsou bohaté na hořčík, ale i vitamin B6 a aminokyselinu tryptofan, která se podílí na tvorbě serotoninu, tj. hormonu štěstí. Společně tyto látky napomáhají emoční stabilitě a uklidnění bez fyzického útlumu. Mohou vám pomoci k dobré náladě, ale to samozřejmě neplatí u vážnějších psychických problémů, kterým může sice změna stravy prospět, ale rozhodně se nedají vločky považovat za lék.