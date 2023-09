Jdete do sebe a chcete ještě do konce roku zhubnout? Nahraďte koupený chleba za domácí. Bude bez pšeničné mouky, kterou nahradí ovesné vločky a jogurt.

Pokud jste se rozhodli zredukovat vaši váhu a nechcete se zcela vzdát pečiva, začněte si péct vlastnoručně vyrobený chleba doma, který je navíc pro vaši štíhlou linii mnohem vhodnější. Ocení ho i všichni s bezlepkovou dietou a má hned několik dalších výhod. Obsažené vločky jsou totiž oproti běžně požívané mouce plné zdravých živin, zasytí na poměrně dlouhou dobu a zbaví vás nutkavých pocitů neřízených chutí.

Jak udělat chleba z ovesných vloček, se podívejte v tomto videu:

Chléb z ovesných vloček je zdravý

Ačkoliv byste mohli mít dojem, že ovesné vločky obsahují poměrně dost energie a sacharidů, v tomto případě se jedná o zdravou verzi s dlouhým řetězcem. Díky tomu po jejich konzumaci stoupá hladina cukru v krvi jen pomalým tempem a přináší na delší dobu pocit zasycení. Navíc vločky obsahují značnou dávku důležitých živin, vlákninu a vitamíny.

Bochník ovesného chleba vám vydrží nejdéle v chlebníku, a to nejlépe v místnosti s teplotou kolem 10 až 20 stupňů.

Domácí chleba z ovesných vloček

Vložte do misky 3 šálky ovesných vloček, přidejte 2 celá syrová vejce, 1 lžičku soli a postupně do této směsi vmíchejte 1,5 kelímku jogurtu. Vznikne vám lepivé těsto, do něhož ještě dodejte 1 hrnek posekaných vlašských ořechů.

Můžete využít i jiné druhy nebo přidat vaše oblíbená semínka. Skvěle se hodí slunečnicová nebo dýňová. Nakonec přisypte 1 lžičku prášku do pečiva a vše řádně vmíchejte do těsta. Pečte v předem předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35 minut.

Zkuste i jemnější variantu

Rozklepněte do misky 2 celá čerstvá vajíčka, přidejte 1 kelímek bílého jogurtu a směs pečlivě vymíchejte kuchyňskou metličkou. Přisypte ½ lžičky soli, 280 g ovesných vloček, které předem nadrťte v mixéru a 1 lžičku prášku do pečiva. Veškeré ingredience důkladně promíchejte a vzniklé jemné těsto dejte péct do trouby jako v předešlém případě.

Tipy navíc

Nejenže můžete využít semínka do těsta, ale byla by škoda si nepřipravit pár hrstek navíc, kterými posypete horní část chleba ještě před pečením. Využít můžete již zmíněná semínka slunečnicová a dýňová, ale skvěle se hodí i ta lněná nebo chia. Lze je samozřejmě použít i v kombinaci.

Ačkoliv byste mohli mít dojem, že ovesné vločky obsahují poměrně dost energie a sacharidů, v tomto případě se jedná o zdravou verzi s dlouhým řetězcem.

Jak správně ovesný chléb skladovat

Bochník ovesného chleba vám vydrží nejdéle v chlebníku, a to nejlépe v místnosti s teplotou kolem 10 až 20 stupňů. Nikdy by neměl být ve vlhkém prostředí, proto jej nikdy nevkládejte do plastového sáčku nebo do ledničky. Nevhodné jsou i papírové sáčky, kde se pečivo vysušuje.

