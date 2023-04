Rychlovka na plech: Stačí smíchat ovesné vločky s kakaem! Dobrůtka za pár korun

Potřebujete shodit pár kilo a nechcete se vzdát dezertu? Vyzkoušejte náš recept. Zjistíte, že se dá mlsat zdravě. Za tuto dobrotu vás pochválí celá rodina.

Když vás honí mlsná

Už jste si vyzkoušely jarní šaty, které jste si koupily loni? Máte pocit, že se ve skříni přes zimu srazily? V tom případě vás jistě přepadly výčitky svědomí, že jste se v zimě opět neudržely a přibraly pár kilo navíc.

První, co vás napadne, je, že zmenšíte porce jídla, přidáte zeleninu a trochu ovoce, přestanete sladit kávu, poslední jídlo si dáte v pět odpoledne. Večer ani kapku vína, natož si k tomu přikousnout nějakou tu krekru. Buchty, koláč nebo odpolední zákusek? Už nikdy! Jste si jistá, že se to přece dá vydržet. Ano, vydržet se to dá, ale jen do té doby, než vás přepadne hlad nebo, nedej bože, začne honit mlsná. To pak začnete samy se sebou smlouvat. Až upečete dětem buchtu na plech, tak ty okraje přece nikdo nemá rád. Vám vlastně nic jiného nezbyde, než ty okraje sníst. Přece je nebudete vyhazovat. Jak vás vždy ta mlsná dostane!

Vezměte ovesné vločky, kakao a banány a udělejte tento úžasný dezert! Bez přidaného cukru, bez mouky. Podívejte se:

Zdravý koláč na plech

Máme pro vás řešení. Upečte si výbornou dobrotu z ovesných vloček s kakaem, banány a ořechy. Samé zdravé a dobré věci. Žádná mouka, cukr ani tuk. Je to rychlovka, a navíc se nemusíte zdržovat vážením.Připravte si 1 a ½ hrnku ovesných neochucených vloček, 1 hrnek mléka, 2 zralé banány, 2 celá vejce, 1 lžičku prášku do pečiva, 4 lžíce kakaa, špetičku soli, nasekané oříšky dle vaši chuti.Na polevu: 100 g hořké čokolády, 50 ml mléka.

Pro regeneraci organismu a posílení imunity jsou důležité vitamíny skupiny B, A, C, které ovesné vločky obsahují. Zdroj: shutterstock.com

Základem jsou ovesné vločky

V míse zalejte ovesné vločky horkým mlékem nebo vodou. Nechte alespoň 10 minut nasáknout. Mezitím si vidličkou rozmačkejte dva oloupané banány do kašovité konzistence. Přidejte trošičku soli, 2 celá vejce, lžičku prášku do pečiva a 4 lžíce kakaa. Přidejte hrst nasekaných oříšků a vše zamíchejte i s ovesnými vločkami.

Takto připravené těsto nalejte do vymazané formy, posypte oříšky a pečte 30 minut na 170 °C. Aby dobrota také dobře vypadala Než se základ upeče, namíchejte si polevu z rozpuštěné tmavé čokolády a mléka. Po vychladnutí ovesnou dobrotu ozdobte polevou například do mřížkového vzoru.

Mějte fantazii

Rozhodně nezůstávejte jen u tohoto receptu, mějte fantazii. Co například vyzkoušet místo ořechů kokos nebo přidat rozinky? Vyměňte banány za jablka nebo sezónní ovoce, které právě dozrálo na vaší zahradě. Přidejte skořici, čerstvé bylinky. Určitě by se hodila máta nebo meduňka. Čokoláda nemusí být jen tmavá. Ovesné buchtě to bude jistě slušet i v bílé.

Proč jíst ovesné vločky

Je to skvělá náhrada mouky. Vločky obsahují velké množství vlákniny, která podporuje peristaltiku střev. Tím podporuje rychlejší metabolismus. Obsahují stopové prvky jako vápník, fosfor, draslík, zinek měď a další, které podporují funkci svalů, zdraví kostí a srdce. Pro regeneraci organismu a posílení imunity jsou důležité vitamíny skupiny B, A, C. Kyselina listovánapříklad podporuje tvorbu červených krvinek. Vločky obsahují velké množství bílkovin, které pomáhají při hubnutí a při udržení svalové hmoty.

Pokud jste dodnes nevěnovaly vločkám příliš velkou pozornost, měly byste to změnit. Vločky jsou nejen chutné, jsou také velmi zdravé!

