Pětiminutový ovesný koláč z mikrovlnky: Můžete se cpát a nepřiberete

Z ovesných vloček rozhodně nemusíte připravovat jen ovesnou kaši. Hodí se totiž i do celé řady jiných sladkých pokrmů, kterým dodají krásnou křupavost, skvělou chuť a navíc i mnoho zdraví prospěšných látek. Úžasný je třeba koláč z ovesných vloček, který můžete upéct i v mikrovlnce.

Nejoblíbenější jsou takové moučníky, které na jednu stranu božsky chutnají, ale na tu druhou neobsahují tolik cukru ani tuku a jejich konzumace může být zdraví prospěšná. I proto jsou ostatně v posledních letech velmi oblíbené nejrůznější dezerty z ovesných vloček. Z těch můžete upéct například sušenky, koláče a buchty.

Patříte mezi absolutní milovníky štrúdlu? Pak musíte vyzkoušet rozbalený jablečný štrúdl, jehož základem je právě těsto z ovesných vloček. Podrobný postup najdete ve videu:

Ovesný koláč z mikrovlnky

Pokud vás tlačí čas, můžete vynikající ovesný koláč upéct i v mikrovlnce. Zvládnete to za pár minut a výsledek vás naprosto odzbrojí. Ovesný koláč poslouží jako skvělá snídaně, lehká svačinka i třeba jako zdravější sladká tečka po obědě.

Koláč z ovesných vloček si každý může upravit podle svého. Zkuste do něj přidat třeba čokoládu, ovoce nebo ořechy. Zdroj: Profimedia.cz

Smíchejte v menší misce 110 gramů másla, přidejte 3 lžíce medu a 110 gramů cukru. Dejte do mikrovlnky asi na 2 minuty, aby se máslo rozpustilo, a všechno dobře promíchejte. Nechte směs 5 minut zchladnout a pak do ní vmíchejte 225 gramů ovesných vloček, 1 lžičku prášku do pečiva, 1 velké vejce a špetku soli. Těsto natlačte do zapékací formy, která se vejde do mikrovlnné trouby. Pak formu vložte do mikrovlnky, kterou zapněte na 5 minut na nejvyšší výkon. Hotový koláč nechte zcela zchladnout a nakrájejte ho na čtverečky.

Ovesné vločky a jejich vliv na zdraví

Ovesné vločky jsou plné zdraví prospěšných látek. Obsahují celou řadu vitamínů a minerálů. Proto by je do svého jídelníčku měl pravidelně zařazovat absolutně každý. Spousta lidí z nich připravuje již zmíněnou ovesnou kaši, která společně s nějakým ovocem představuje nutričně vyváženou snídani, jež zasytí na dlouhou dobu.

Ovesné vločky jsou plné antioxidantů, minerálních látek a komplexních sacharidů. Zdroj: Profimedia

Vločky jsou taktéž bohaté na vlákninu, která podporuje zdraví střev a zbavuje tělo toxických látek. Výhodou je, že si ovesné vločky mohou dopřát i celiaci. V obchodech se zdravou výživou je totiž možné zakoupit i bezlepkové ovesné vločky. Jde zkrátka o potravinu, která by neměla chybět doma nikomu. A i když třeba nepatříte mezi velké milovníky ovesné kaše, můžete z vloček nachystat i jiné sladké dobroty.

Drobenka z ovesných vloček

Ovesné vločky mají v kuchyni obrovskou škálu využití. Věděli jste, že je můžete přidat například do zeleninové polévky pro zahuštění a zcela tak vynechat jíšku nebo mouku? Skvělá je pak třeba i drobenka na koláč vyrobená z ovesných vloček. Stačí smíchat 75 gramů hladké mouky, 115 gramů cukru, 90 gramů másla a 70 gramů vloček. Díky ní budou vaše ovocné koláče ještě křupavější a zároveň budou alespoň částečně prospěšné lidskému zdraví.

Ovesné vločky vytvoří dokonalou drobenku. Zdroj: Shutterstock.com / Anna_Pustynnikova