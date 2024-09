Ráno není čas, anebo se vám prostě nechce hned po probuzení stát zase u sporáku? Nemusíte. Ovesné vločky za vás připraví i mikrovlnka. Umí to bez vzkypělého mléka i připálení.

Kouzlo ovesných vloček

Ovesné vločky se sice u nás netěší takové popularitě jako například v Británii, kde jsou běžnou tradiční i moderní snídaní u více než čtvrtiny domácností. Ovesné vločky se ale samozřejmě vracejí i na naše snídaňové menu čím dál častěji.

A není to jen kvůli tomu, že jsou zdravé a plné vlákniny. Ovesné vločky patří také k potravinám výhřevným, což se samozřejmě hodí především během chladnější části roku, jsou velmi levné a také nenáročné na přípravu. I malé množství zasytí na dlouhou dobu, jsou levné a dají se připravit velmi snadno.

Jak snadno a rychle připravit vločky? Jde to i v mikrovlnce, což hlásá i výrobce vloček Quaker na svém YouTube kanálu a hned vám i ukáže jak na to.

Vločky vařené i máčené přes noc

Ani klasická příprava vloček, respektive ovesné kaše není nijak náročná, ale je potřeba na plotně uhlídat mléko! V malém hrnci přiveďte k varu šálek mléka nebo vody a přidejte malou špetku soli. Když už tekutina vře, vmíchejte také šálek vloček, dobře promíchejte, stáhněte žár na minimum a povařte dalších zhruba 5 minut. Pak nechte vločky v hrnci ještě 3 minutky odstát. Dochuťte podle vašich představ a můžete se pustit do jídla

Dalším neprůstřelným způsobem, jak připravit kaši z vloček a mít ji vždy ráno po ruce, je příprava přes noc. Je nesmírně jednoduchá díky tomu, že proces vaření nahradíte máčením vloček v mléce, jogurtu nebo vodě přes noc. Díky tomu budou ráno jemné a měkké. Základem při přípravě přes noc je 1/2 hrnku mléka a 1/3 hrnku ovesných vloček. Ty pak můžete vylepšit medem, sirupem či cukrem a spoustou dalších dobrot včetně semínek a ořechů.

Není vločka jako vločka, stejně jako kaše!

Co je dobré vědět? Například to, že výsledek není vždy docela stejný, což záleží na kvalitě vloček. Už po rozbalení si můžete všimnout, že různé výrobky se od sebe liší jemností vloček. Nedá se říci, že jemnější jsou hroší než hrubší, nejčastěji jede pouze o to, jak moc byly rozmáčknuté či chcete-li rozválené. Ze zrna se totiž napaří a zmáčknou, aby se z nich staly vločky.

I když jsou vločky či ovesná kaše spojovány se sladkou snídaní, rozhodně to tak nemusí být. Kaši si můžete klidně posypat sýrem a nakrájet do ní zeleninu. Vařit ji můžete v kravském mléce ale také rostlinném nebo ve vodě. Všechno je dovolené!

Zdroje: rohlik.cz, thrivinghomeblog.com