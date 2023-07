3 nejlepší ovocné sirupy, které byste si měli připravit teď v červenci

Proměňte bohatou letní úrodu ovoce v chutný a zdravý sirup. Je nesrovnatelný s tím koupeným a jeho výroba je naprosto jednoduchá. Máme pro vás hned tři recepty. Využít můžete samozřejmě i vhodné čerstvé bylinky.

Sezóna výroby domácích sirupů už začala během jarních měsíců. Tehdy se převážně jednalo o sirupy z bylinek, ale nyní už nastalo i období prvních zralých plodů. Sáhněte po těch, které jsou právě k dispozici. Jistě vám z nich přijde sirup k chuti v horkých dnech jako osvěžující limonáda, nebo jej můžete využít jako výbornou polevu letních ovocných pohárů a dezertů.

Jak si vyrobit sirup z meduňky, se podívejte ve videu:

Není nad domácí sirup

Hlavními surovinami při výrobě sirupů je vždy cukr a voda společně s vybraným ovocem či bylinkou. Pro dochucení se pak mnohdy využívá citron nebo limetka a ke konzervaci kyselina citronová. Cukr můžete použít nejen ten bílý, ale i hnědý třtinový.

Na výrobu ovocných sirupů existuje nepřeberné množství receptů, které se zpravidla liší jen v detailech. Plody či byliny lze namočit do vychlazené převařené vody, ve které se pak určitou dobu louhují. Je však možné je také krátce povařit a až poté je nechat vylouhovat.

Jahodový sirup

Protože je právě sezóna jahod, měli byste tohoto oblíbeného ovoce - kromě jiného - využít i k výrobě sirupu. Mezi dětmi patří mezi ten nejoblíbenější a jeho vůně je neodolatelná. Stačí svařit 2 kg dokonale očištěných a zdravých jahod ve 2 litrech vody. Následně jahody propasírujte přes sítko, smíchejte je s 1,5 kg cukru a 1 lžičkou kyseliny citronové. Směs krátce povařte, nechte vychladnout a můžete jej plnit do předem připravených sterilizovaných lahví.

Využijte i momentální úrody třešní. Zdroj: YouTube

Třešňový sirup

3 kg zralých očištěných třešní uvařte doměkka ve 2 l vody a průběžně je rozmačkejte vařečkou. V podstatě byste je měli rozvařit. Pak je stejně jako v předešlém případě propasírujte, přidejte cukr a kyselinu citronovou a povařte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Na závěr sirup naplňte do připravených čistých a vyhřátých sklenic.

Malinový sirup

Mezi velice oblíbené sirupy patří i ten malinový. Oproti jahodovému má ostřejší a výraznější chuť. Omyjte 800 g malin, vložte je do hrnce, zalijte vodou, přiveďte k varu a pak na mírném stupni vařte ještě 20 minut. Pokud se bude tvořit pěna, odebírejte ji. Následně sceďte maliny přes plátýnko do druhého hrnce, v němž ještě sirup dovaříte. Přisypte 400 g cukrů a přidejte šťávu z 1 citronu. Tuto směs povařte zhruba 5 minut, než se cukr rozpustí. Po vychladnutí je můžete plnit do sterilizovaných lahví.

Mezi velice oblíbené sirupy patří i ten malinový. Zdroj: YouTube

Tipy na závěr

Pokud chcete, aby vám sirup co nejdéle vydržel a nekazil se, můžete víčko zevnitř potřít slivovicí. Skladovat byste je měli vždy v chladu a temnu. Sirupy je možné si také do zásoby zavařit, uděláte si tak zásobu na delší dobu. A neváhejte využít i čerstvé bylinky. Do uvedených sirupů se každopádně hodí jakýkoliv druh máty a skvělá je i meduňka.

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.zahrada.sk, www.bestrecepty.cz