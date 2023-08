Ovocné guliváry. Takhle se tyto knedlíky dělají na Valašsku po několik generací

Ovocné knedlíky neboli po slovácku guliváry patří k těm nejoblíbenějším letním pochoutkám a každoročně je připravuje snad každý. Receptů existuje celá řada, za jeden z těch nejlepších je ale považován recept z Valašska. Víte, jak udělat ty nejlepší guliváry?

Kromě sběru ovoce, výroby džemů a zavařování zeleniny patří neodmyslitelně k létu i vaření ovocných knedlíků. Ty se dají připravit prakticky s jakýmkoliv ovocem, spousta lidí se ale shoduje na tom, že nejlepší jsou knedlíky meruňkové anebo jahodové. Snad každá rodina má pak svůj nejosvědčenější recept, dle kterého lze připravit ty nejlepší knedlíky. Zkoušeli jste je už ale připravit tak, jak se dělají na Slovácku? Podle mnohých jsou naprosto dokonalé.

Příprava ovocných gulivárů není nijak složitá.

Podrobný postup najdete ve videu:

Ovocné guliváry

Když se řekne gulivár, většina lidí možná vůbec netuší, o čem je řeč. Jde ale o klasický ovocný knedlík. Knedlíky plněné ovocem jsou totiž na Slovácku známé právě pod pojmem guliváry. A přestože se svou podobou od jiných ovocných knedlíků nijak zásadně neliší, v chuti je rozdíl mírně patrný. I proto jsou ostatně slovácké knedlíky oproti těm klasickým považovány za mnohem chutnější. Dříve se guliváry připravovaly nejvíce trnkové anebo třeba špendlíkové.

Do ovocných knedlíků můžete dát prakticky jakékoliv ovoce. Nejoblíbenější jsou ale jahody nebo meruňky. Zdroj: Shutterstock

Těsto na ovocné knedlíky

Do větší mísy nasypte 250 gramů polohrubé mouky a vmíchejte do ní špetku soli. Pak přidejte 2 celá vejce a do těsta rozdrobte 1/2 kostky droždí. Všechno zalijte 250 mililitry teplého (ne však horkého) mléka a důkladně promíchejte. V případě tohoto receptu není nutné připravovat kvásek. Je ale třeba, aby se těsto opravdu dobře rozmíchalo a nezbyly v něm žádné větší kousky droždí. Pak do těsta zapracujte dalších 250 gramů polohrubé mouky a nechte ho po utěrkou na teplém místě asi 45 minut kynout.

Knedlíky zpravidla servírujte s máslem a cukrem. Déle přidejte strouhaný tvaroh, mák či opraženou strouhanku. Zdroj: Shutterstock.com

Plnění knedlíků

Vykynuté těsto přemístěte na lehce pomoučenou pracovní plochu a postupně z něj odřezávejte stejně velké kousky těsta. Z nich v rukou vytvářejte placky, do kterých balte oblíbené ovoce. Použít můžete meruňky, švestky, jahody anebo třeba borůvky. Dejte přitom pozor na to, aby byl každý knedlík skutečně dobře uzavřený a při vaření z něj nevytékala šťáva z ovoce.

Knedlíky pak vařte ve vroucí vodě pod pokličkou zhruba 8 minut. V polovině vaření je ve vodě ještě otočte, aby se stačily uvařit z obou stran. Hotové guliváry propíchněte vidličkou, aby se nesrazily, a přelijte je rozpuštěným máslem. Servírujte je posypané mákem, opraženou strouhankou či nastrouhaným tvarohem a zaprášené moučkovým cukrem.

