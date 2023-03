Ovocné koule: Fantastický dezert pro věčně neúspěšné dietářky. Chutná skvěle!

Dietní dezerty rozhodně nemusejí být nudné a bez chuti. Naprosto ukázkovým příkladem toho jsou želatinové koule s čerstvým ovocem a kuličkami z čerstvého sýru a ovocného pyré. Vypadají naprosto skvostně a ještě lépe chutnají.

Léto se nezadržitelně blíží a mnozí už nasedli na vlak, který je má dovézt k vytoužené postavě – začali cvičit, dodržují zdravý a vyvážený jídelníček a snaží se omezovat sladké. Některé dezerty si ale můžete bez výčitek dopřát i v době, kdy se snažíte zhubnout. A to například úžasné želatinové koule s ovocem.

Želatina a její vliv na zdraví

Mimo to, že má želatina nízkou energetickou hodnotu a je tak vhodná i do redukčních diet, je mimořádně přínosná pro lidské zdraví. Obsahuje totiž kolagen, který napomáhá ke krásné pokožce a také zdravým vlasům. Má však pozitivní dopad i na kosti a klouby. Snižuje rovněž chuť k jídlu a v ní obsažená látka glycin se stará o normální funkci mozku.

Želatinové koule jsou velmi nápadité i chutné. Zdroj: Shutterstock

Želatinové koule

Možná jsou želatinové koule poněkud náročnější na přípravu, ale ve výsledku rozhodně stojí za to. Jsou osvěžující a naprosto lehoučké. Obsahují čerstvé ovoce a také mini cheesecaky z ovocného pyré a smetanového sýru.

Celý postup krok za krokem najdete ve videu:

Mini cheesecake

Kromě čerstvého ovoce obsahují želatinové koule také menší kuličky, které jsou vytvořené z čerstvého sýru a ovocného pyré. Smíchejte 260 gramů čerstvého sýru se 35 gramy cukru. Přidejte 140 gramů ovocného pyré. Použít můžete například borůvky, mango, jahody anebo třeba ananas. Případně si také můžete směs sýru a cukru rozdělit na více stejných částí a do nich přidat více druhů pyré, aby byly ve výsledku koule ještě barevnější.

Nachystaný ochucený sýr nalijte do tvořítka na led. Ideálně do takového, které tvoří led ve tvaru kuliček. Pyré pak ve formičkách dejte do mrazáku alespoň na 4 hodiny zmrznout.

Citronové želé

Na citronové želé smíchejte 48 gramů želatiny v prášku se 250 gramy studené vody. Nechte chvíli odstát, aby želatina nabobtnala, a pak ji zalijte 480 gramy teplé vody (měla by mít zhruba 60 stupňů Celsia). A zamíchejte, aby se želatinový prášek rozpustil. Přilijte 30 gramů čerstvé citronové šťávy a přisypte 190 gramů cukru. A znovu míchejte, aby se rozpustil i cukr.

Na výrobu želatinových koulí budete potřebovat speciální formu, s pomocí které vznikne několik polokoulí, jež budete následně lepit k sobě. Pokud ale formu nemáte, vystačíte si i například se skleničkou na víno.

Pokud nemáte formu, připravte dezert do skleničky. Zdroj: Shutterstock

Do jednotlivých důlku ve formě, případně na dno skleničky dejte několik plátků čerstvého ovoce. Použijte například kiwi, jahody, maliny a borůvky. Na ovoce položte dvě zmrzlé kuličky z krémového sýru a pyré a vše zalijte připravenou citronovou želatinou. Vložte do chladničky alespoň na 5 hodin.

Pokud pracujete se skleničkami, v této fázi máte hotovo. Máte-li ale formu na koule, ještě vás čeká práce. Zatuhlé připravené ovocné koule vyndejte z formy a do formy opět naskládejte čerstvé ovoce a kuličky ze sýru. Zalijte je želatinou zhruba do 3/4 a položte na ně rovnou stranou již hotové koule. Dejte opět zatuhnout do chladničky na 5 hodin a naprosto originální, lahodný a hlavně dietní dezert je na stole.