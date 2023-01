Fantastický ovocný koláč z pánve. Hotový bude dřív, než si uvaříte kafe

Přijde vám nečekaná návštěva, nestíháte a chcete ji pohostit sladkostí? Máme pro vás bezva řešení, které vám nezabere moc času a dozajista zabodujete. Vsaďte na ovocný koláč z pánve.

Zpravidla se koláče pečou v troubě a jejich příprava vyžaduje poměrně dost času. Zkuste to tentokrát jinak a bez zbytečné a zdlouhavé námahy. Výborný dezert totiž snadno zvládnete udělat v obyčejné pánvi. Nenáročný recept je bezva tipem na sladkost, která se hodí nejen ke svačině, ale i k snídani.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Mandarinkový koláč z pánve

Začněte těstem

Do misky vyklepněte 1 celé čerstvé vejce, přidejte 50 g cukru, 1 vanilkový cukr a řádně míchejte metličkou či mixérem, dokud nezískáte hladkou a částečně tekutou konzistenci. Následně nalijte do této směsi 60 ml rostlinného oleje, 100 ml mléka a opět důkladně promíchejte nebo prošlehejte mixérem, a to postupně ve dvou krocích.

Přidejte 1 kávovou lžičku prášku do pečiva a postupně i 160 g prosáté hladké nebo polohrubé mouky. Po každém přidání mouky celou směs důkladně promíchejte. Díky tomu získáte velmi jemné těsto bez zbytečných hrudek, které se vám bude i snadněji zpracovávat. Pokud máte rádi tmavá těsta, můžete přidat kakao a kousky čokolády.

Oloupejte si 4 až 6 mandarinek tak, aby vám zůstaly v celku a nerozpadly se na jednotlivé měsíčky. Zdroj: shutterstock.com

Na řadu přicházejí mandarinky

Oloupejte si 4 až 6 mandarinek tak, aby vám zůstaly v celku a nerozpadly se na jednotlivé měsíčky. Poté každou z nich v polovině překrojte. Na pánvi si rozpusťte trochu másla a vsypte 1 polévkovou lžíci krystalového cukru. Jakmile se začne rozpouštět položte do něj mandarinky rozřízlou stranou dolů a na mírném stupni je tak 2 minuty osmažte. Během chvilky pustí šťávu, která se nádherně propojí s máslem a cukrem.

A jde se do finále

Následně vylijte těsto z misky na pánev s mandarinkami a stěrkou jej rovnoměrně rozetřete. Poté pánev přiklopte poklicí a nechte stále na mírném stupni zapékat, a o z obou stran, dokud nebude těsto hotové. Koláč odklopte a nechte chvíli vychladnout. Pak už stačí jen pánev přikrýt prkénkem či talířkem, na který budete tento báječný a jednoduchý koláč servírovat.

Pokud nemáte mandarinky, můžete využít jakéhokoliv dalšího ovoce, například jablka, ananas, hrušky či banány. Zdroj: shutterstock.com

Tip na závěr?

Pokud si chcete dopřát opravdové lahůdky s nepřekonatelnou chutí i vůní, dejte si ji ještě dokud je trochu horká. V tu chvíli je skutečně vynikající. Využít můžete i sladké polevy, báječně koláč chutná s vanilkou i horkou čokoládou či slaným karamelem. A pokud nemáte mandarinky, můžete využít jakéhokoliv dalšího ovoce, například jablka, ananas, hrušky či banány.

Zdroje: www.tojenapad.dobrenoviny.sk, www.cs.camman.info, www.varimedobroty.cz