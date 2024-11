Pamatujete si na doby, kdy byl pajšl považován za absolutní pochoutku? Tehdy měl tento tradiční pokrm z vepřových plic, který se připravoval na smetaně, značnou popularitu a měl své stálé obdivovatele. Dnes však u mnohých způsobuje rozpaky.

Zavzpomínejte na pokrm, který už je spíše zapomenutou lahůdkou našich babiček. Ovšem mnozí ze starší generace na něj nedají dopustit. Ti mladší naopak častokrát vůbec netuší, o co se vlastně jedná. Co se vlastně pod názvem tohoto pokrmu skrývá a jak se připravuje? Máme pro vás přesný recept! Přestože se dnes jedná o nezvyklé jídlo, správně připravený pajšl má jemnou a krémovou chuť a jistě stojí za to ho ochutnat.

Jak připravit plíčka na smetaně? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Chalupářka Víkendový relax (Kořínková Milada):

Zdroj: Youtube

Pajšl neboli plíčka

Údajně pochází tento pokrm z židovské kuchyně, ale v současnosti je vnímané jako typické středoevropské jídlo. České a taky rakouské nebo jihoněmecké. Výraz pajšl (Beuschel) pochází z němčiny a označuje takzvaný kořínek, tedy srdce a plíce zvířete. Wiener Beuschel, tedy rakouská verze jídla, bývá hustší a dává se do něj i sázené vejce. V našich končinách je pajšl řidší omáčka a podává se většinou s houskovým knedlíkem.

close info YouTube.com zoom_in Vnitřnosti opražte na zpěněné cibuli.

Slovo odborníka

„Nejčastěji se pajšl připravuje z plic vepřových, případně hovězích, ale je možné použít prakticky jakékoli,“ říká známý a ostřílený šéfkuchař Jan Punčochář a dodává: „Máte-li možnost volby, ještě lepší než zmíněná dvojice jsou plíce telecí, podobně jako toto maso bývají jemnější. Někdy – třeba právě v Rakousku – se kromě nich používají třeba i vnitřnosti jehněčí, případně jejich kombinace.“ Do klasického pajšlu pak zdaleka nepatří jen plíce, ale i srdce a játra. Šéfkuchař Punčochář doporučuje i jazyk, protože dle něj bude chuť výsledné omáčky pestřejší a hlubší.

Potřebné ingredience

Než se pustíte do výroby samotného pokrmu, připravte si veškeré potřebné ingredience. Budete potřebovat 70 g jemně pokrájené cibule, 15 g cukru krupice, 30 g plnotučné hořčice, 500 g vepřových plic a stejné množství vepřového srdce, 30 ml kvasného lihového octa, 30 g soli, 1 l vody, 3 g divokého koření, 120 g kořenové zeleniny, 60 až 70 g tuku, 60 g citronu, 200 ml polotučného mléka, 80 g hladké mouky a 200 ml 12 % smetany.

close info YouTube.com / pajšl zoom_in Vařené srdce i plíce nakrájejte na tenké nudličky.

Pajšl neboli plíčka na smetaně recept

Nejprve si připravte vnitřnosti. Z vepřových plic vyřízněte jícny a veškeré vnitřní trubice a pak je společně se srdcem namočte na půl hodiny do studené vody. Následně vnitřnosti vyperte ve vlažné vodě, vložte je do hrnce, zalijte horkou vodou, osolte, přidejte divoké koření a část oloupané cibule a za občasného promíchání vařte pod poklicí do měkka.

Potom uvařené plíce a srdce vyjměte, vložte do studené vody a po prochlazení je zbavte případných zbytků trubic. Pak srdce i plíce nakrájejte na tenké nudličky. Následně rozpusťte tuk, zpěňte na něm zbytek cibule, zaprašte ji prosátou moukou a osmažte dorůžova. Zalijte vývarem z plíček, přilijte mléko a lehce rozšlehejte.

Potom přidejte citron nakrájený na plátky, cukr, ocet, hořčici a za občasného promíchání vařte omáčku nejméně 20 minut. Nakonec ji přeceďte, vložte do ní pokrájené vnitřnosti, dle chuti dosolte, zjemněte přidáním smetany a krátce povařte. Podávejte s houskovými knedlíky, těstovinami nebo vařeným bramborem.

Zdroje: www.idnes.cz, www.milujivareni.cz, www.olomouc.rozhlas.cz