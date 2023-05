Tyhle palačinky se nikdy nepřilepí k pánvi. Trik je v druhu mouky

Příprava palačinek je sice ve své podstatě velmi rychlá, ne vždy je ale úplně jednoduchá. Častokrát se totiž stává, že se palačinky při smažení přilepí na pánev a namísto dokonalých placek jsou z nich pak trhance. Naštěstí je ale snadné této nepříjemnosti velmi snadno předejít.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, YouTube.com, magazin.recepty.cz

Není snad nikdo, kdo by nemiloval palačinky. Tyto jednoduché smažené placky, které je možné naplnit naslano i nasladko, jsou zkrátka jednoduchým, vděčným a lahodným pokrmem. Aby byly ale skutečně dokonalé, je třeba při jejich přípravě dodržet správný postup.

Těsto na palačinky

To nejklasičtější těsto na palačinky se skládá jen z několika surovin – z mouky, vajíčka, mléka a špetky soli. I přesto je ale velmi snadné se při jeho přípravě dopustit celé řady chyb. Protože obsahuje jen pár ingrediencí, mnozí mají za to, že jej zvládnou připravit i bez receptu „od oka”. To se ale ne vždy vyplácí. Aby se totiž s těstem dobře pracovalo, musí být tak akorát řídké a tak akorát husté. A toho v drtivé většině případů docílíte jen tehdy, když se budete přesně držet předepsaného receptu.

Cukr vynechejte

Spousta lidí pak do těsta také ráda přidává cukr, aby bylo těsto sladké. I to je ale velkou chybou. Při smažení totiž cukr v těstě začíná rychle karamelizovat, v důsledku čehož se pak palačinky velmi rychle připalují a lepí se na pánev. Cukr tedy zcela vynechejte. Přece jen palačinky na talíři dostatečně osladí džem nebo čokoládová pomazánka.

Palačinky není nutné sladit. Dostatečně je totiž osladí džem nebo pomazánka. Zdroj: Profimedia

Aby se palačinky netrhaly

Při přípravě těsta vždy pracujte jen se surovinami, které mají stejnou teplotu. Vejce a mléko tedy vyndejte z chladničky alespoň o 30 minut dříve, než se pustíte do těsta. Tím zamezíte tomu, že se v něm budou tvořit hrudky. Mouku pak vždy používejte jedině hladkou. V případě polohrubé mouky by se totiž palačinky mohly při smažení trhat.

Aby byly palačinky krásně tenké a netrhaly se, používejte výhradně hladkou mouku. Zdroj: Profimedia

A nezapomínejte, aby těsto po vymíchání zhruba 30 minut odpočívalo v chladničce. Díky tomu totiž mouka nabobtná a bude se s těstem mnohem lépe manipulovat.

Věděli jste, že si můžete připravit i podstatně zdravější verzi palačinek? Stačí použít pohankovou mouku.

Postup najdete ve videu:

Recept na nejlepší palačinky

Aby byly palačinky co nejlepší, smažte je vždy na kvalitním sádle. To jim totiž dodá naprosto jedinečnou chuť. Pokud dodržíte všechna zmíněná pravidla, můžete si být jisti, že budou palačinky krásné a během chvilky se po nich jen zapráší.

Připravte si dostatečně velkou mísu a přes síto do ní prosejte 125 gramů hladké mouky. Do mouky vmíchejte špetku soli. V jiné nádobě společně rozmíchejte 300 mililitrů mléka se 2 vejci. Tekutou směs pak pomalu za stálého míchání metlou nalévejte do suché směsi, až vznikne těsto husté asi jako smetana. Pak mísu přikryjte například potravinářskou fólií a uložte ji na 30 minut do chladničky.

Následně si dostatečně rozehřejte pánev a nechte na ní zcela rozpustit 1/2 lžičky sádla. Těsto po vyjmutí z chladničky znovu promíchejte a můžete se pustit do smažení palačinek. S pomocí naběračky nalijte těsto do pánve a okamžitě s pánví začněte pohybovat ze strany na stranu, aby se těsto rozlilo po celém dně. Palačinky opékejte z obou stran dozlatova. Jakmile je hotovo, podávejte palačinky s oblíbeným džemem, sladkým tvarohem nebo jen tak posypané skořicovým cukrem.