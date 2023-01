Palačinky: Takhe je dělá Roman Paulus. Chutnají božsky a povedou se každému

Přestože jsou palačinky považovány za jeden z těch nejzákladnějších dezertů, který by měl bez problému zvládnout i méně zkušený kuchař, stále má s jejich přípravou spousta lidí problém. Pokud se i vám často připalují, špatně se obrací anebo jsou až příliš silné, podívejte se, jak je připravuje šéfkuchař Roman Paulus.

Zdroje: YouTube.com, kucharkaprodceru.cz

Palačinky jsou oblíbeným univerzálním pokrmem. Mohou sloužit jako dezert, ale i jako snídaně, oběd či večeře. Jejich výhodou je, že si je na talíři může každý ozdobit podle svého gusta, a tak si na nich pochutnají zkrátka všichni. Tedy alespoň v případě, jsou-li palačinky správně připraveny.

Těsto na palačinky

Těsto na palačinky obsahuje jen čtyři ingredience – hladkou mouku, vejce, mléko a špetku soli. A protože se na první pohled zdá na přípravu naprosto jednoduché, mnozí si nelámou hlavu s různými postupy a těsto připravují „od oka”. Jenže právě to může být důvodem, proč se palačinky nepovedou. Těsto totiž musí být tak akorát tekuté, aby bylo možné připravit dokonale tenkou palačinku, ale zároveň dostatečně husté, aby se palačinka nepotrhala. A správné konzistence se jen málokomu podaří docílit. Při přípravě palačinek tedy vždy postupujte podle receptu.

Těsto musí mít správnou konzistanci, aby byly palačinky tenoučké. Zdroj: Profimedia

Nejčastější chyby při přípravě palačinek

Pokud se i vám stává, že máte těsto plné hrudek, pravděpodobně mícháte ingredience ve špatném pořadí. Vždy nejdříve začněte šlehat mouku s vejci a solí a postupně přilévejte mléko. Díky tomu se těsto poctivě rozmíchá a bude krásně hladké. Jestliže se v něm ale přece jen nějaké hrudky objevily, můžete těsto přecedit.

Spousta lidí má za to, že po vymíchání těsta je možné okamžitě začít palačinky smažit. To je ale chyba! Hotové těsto by totiž mělo alespoň půl hodiny odpočívat v chladničce, aby obsažená mouka nabotnala a s těstem se dobře pracovalo. Rozhodně si tedy dejte na čas a přípravu nijak neuspěchejte.

Další častou chybou je přidávání cukru do těsta. Ten totiž při smažení začíná rychle karamelizovat, v důsledku čehož se palačinky během chvilky připalují. Raději tedy cukr vynechte. Přece jen různé marmelády, tvaroh anebo skořicový cukr na talíři palačinku osladí dostatečně.

Cukr z těsta vynechat. Je zcela zbytečný a při smažení je akorát na škodu. Zdroj: Shutterstock

Palačinky podle Romana Pauluse

Přesný postup najdete v tomto videu:

Do větší mísy nasypte 150 gramů hladké mouky, udělejte v ní důlek a do něj vyklepněte dvě celá vejce. Přidejte špetku soli a začněte těsto míchat. Pomalu do něj přilévejte 300 mililitrů plnotučného mléka. Vytvořte hladké těsto a uložte jej na 30 minut do chladničky odpočívat.

Následně si v pánvi rozehřejte trochu přepuštěného másla nebo sádla a osmažte na něm palačinky z obou stran dozlatova. Počítejte s tím, že se první palačinka pravděpodobně nepovede podle představ. Alespoň vám ale ukáže, jaké množství těsta máte do pánve nalít, aby byly ostatní dokonalé. Hotové palačinky potírejte oblíbeným džemem nebo například sladkým tvarohem.