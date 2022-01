Fantastické Kašpárkovy palačinky s tvarohem a karamelem. Nejlepší recept

Milujete palačinky, ale toužíte po netradičním receptu, kterým překvapíte celou rodinu? Připravte si křupavé rolky plněné tvarohem, přelité karamelovo-čokoládovou omáčkou. Dokonalou chuť zajistí opražené ořechy a čerstvé ovoce. Zkuste palačinky podle šéfkuchaře Radka Kašpárka.

Palačinky chutnají jak dětem, tak také dospělým. Můžete je připravit na tisíc způsobů. S masem, zeleninou, zapečené, s ovocem nebo jen s marmeládou a posypané cukrem. Jsou vhodné na snídani, oběd i jako dezert. Pokud nahradíte obyčejnou mouku celozrnnou, omezíte olej a naplníte je tvarohem a ovocem, můžete je konzumovat i při redukční dietě.

Dokonalé těsto na palačinky

Tajemství perfektních palačinek tkví v přípravě těsta. Nemělo by být ani moc husté, ani moc řídké. Placka by byla příliš hutná nebo by se trhala. Říká se, že první palačinka se nikdy nepovede. To však nemusí být pravda. Zkuste dodržet tyto zásady.

1. Do těsta nepřidávejte cukr. Ten při opékání karamelizuje a palačinka se pak lepí a připaluje.

2. Nebojte se mouky. Ta drží všechny ingredience pohromadě a zajistí, že se placka nebude trhat. Důležité je, aby mouka v těstě nabobtnala. Proto ho nechte alespoň půl hodiny v lednici odpočinout.

3. Pánev by měla být dostatečně vyhřátá. Pokud máte teflonovou nebo nerezovou pánvičku, nechte ji nasucho a naprázdno rozehřát. Že má dostatečnou teplotu poznáte snadno. Jakmile ji omastíte tukem, kapičky se samy od sebe rozlijí po dně. V tu chvíli můžete nalévat těsto.

Palačinky nemusí plavat v oleji. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

4. Kdy palačinku otáčet? Sama vám řekne. Rozhodně ji násilně neodškrabávejte. Jakmile bude na spodní straně propečená, na vrchní zaschne a její okraje lehce zkrepovatí.

5. Poslední trik spočívá v samotném nalévání těsta na pánev. Zvedněte ji a směs nalijte na její okraj. Poté pánví zakružte, aby se těsto rovnoměrně rozlilo po celé ploše. Palačinka tak bude krásně tenká a rovnoměrně propečená.

Palačinky podle Kašpárka

Na křupavé palačinky si zarezervujte asi půlhodinu. Recept je určen na 15 kousků. Na těsto budete potřebovat 500 ml mléka, 2 celá vejce a 250 g hladké mouky. Na náplň 400 g měkkého tvarohu z vaničky, 2 žloutky, 100 g cukru moučka, kůru ze dvou BIO citrónů, 1 vanilkový lusku a 40 g rozinek namočených v 1,5 dcl rumu. Na omáčku si připravte 2 lžíce cukru krystal, 2 lžíce medu, šťávu ze dvou pomerančů, 200 ml smetany, 100 g mléčné čokolády a špetku soli. Dezert můžete dozdobit 100 g lískovými a 100 g vlašskými ořechy a banánem.

Palačinky s tvarohem a karamelem

Nejprve do mističky nasypejte rozinky a zalijte je 1,5 dcl rumu. Nechejte je nabobtnat. Lískové a vlašské ořechy nasekejte na hrubo. Můžete použít nůž nebo sekáček. Banán nakrájejte na kostičky a zakápněte ho citrónovou šťávou. Nebude hnědnout. V malém hrníčku rozpusťte trochu másla.

Nasekané ořechy nasypejte do hrnce nebo na menší pánvičku a nasucho je opražte. Že jsou hotové poznáte tak, že budou krásně vonět a zhnědnou. Mezitím si připravte palačinky.

Všechny ingredience na palačinkové těsto dejte do mísy a dohladka rozmíchejte. Pánev rozehřejte a pomocí mašlovačky ji omasťte máslem. Aby byly palačinky krásně tenké, stačí na pánev nalít jednu polévkovou naběračku těsta. Vždy ale berte ohled na velikost jak naběračky, tak pánve. Těsto nalijte na okraj a krouživým pohybem ho rozlijte po celé ploše. Pánev vraťte na sporák a počkejte asi půl minuty. Když se palačinka odlepuje, můžete ji obrátit.

Tvarohová náplň

Jarmile jsou placky hotové, zapněte troubu a nahřejte ji na 200 °C. Do velké mísy vyklopte tvaroh, přidejte žloutky, cukr, vanilku a zcezené rozinky. Citrónovou kůru nastrouhejte. Vše spojte do jednotné hmoty. Palačinky si rozložte a jednotlivé kusy natřete po celé ploše asi jednou velkou polévkovou lžící tvarohové náplně. Okraje nechejte suché, aby vám tvaroh nevytekl. Opatrně srolujte a nakrájejte na třetiny. Rolky přemístěte na plech a omasťte máslem. Pečte je ve vyhřáté troubě, na horkovzdušný režim asi 5-10 minut.

Karamelová omáčka s čokoládou

Mezitím si připravte lahodnou omáčku. Do pánve nasypejte 2 lžíce cukru a přidejte k nim med. Ten zaručí, že karamel příliš neztuhne. Přidejte pomerančovou šťávu z jednoho celého pomeranče. Směs vařte tak dlouho, dokud nebude mít krémovou konzistenci. Poté přidejte citrónovou šťávu, smetanu a nakonec do ní nalámejte 100 g mléčné čokolády. Nechte ji rozpustit.

Nyní přijde šéfkuchařovo tajemství. Pánev stáhněte z ohně. Do omáčky nalijte rum z hrozinek a zapalovačem nebo sirkami ho zapalte. Dejte si pozor, aby omáčka nevřela. Alkohol by se vypařil ještě před zapálením. Flambujte asi minutu až dvě. Podle toho, jak moc chcete cítit rumovou chuť.

Servírování

Křupavé palačinkové rolky naskládejte cik cak na talíř. Nasypejte na ně trochu ořechů a zalijte lžící omáčky. Dozdobte opět ořechy a banánem.

Zdroj: www.kucharkaprodceru.cz, www.masterclass.com