Neobyčejné palačinky se špenátem. Tento recept pohladí vaše chuťové buňky

Palačinky jsou nesmírně vděčným pokrmem, neboť se dají připravovat jak nasladko, tak na slano. Možností, jak je naplnit, existuje takřka nepřeberné množství. Když ale přijde řeč na jejich slanou variantu, mnozí si ihned vybaví špenát. Víte, jak připravit ty nejlepší špenátové palačinky?

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, toprecepty.cz, recepty.eu

Snad není člověka, který by neznal palačinky. Rychle připravená dobrota, jejiž těsto se skládá z pouhých čtyř surovin, se pravidelně připravuje v mnoha domácnostech po celém světě. A vlastně se není čemu divit. Dají se připravit na mnoho způsobů. Někteří nedají dopustit na klasické sladké palačinky plněné džemem, tvarohem nebo jen tak posypané skořicí, jiní se mohou utlouct po variantách se sýrem, masem či šunkou a špenátem. A právě palačinky připravené na slano se mohou velmi snadno stát i perfektním nedělním obědem. Stačí je jen správně připravit.

Tenké a jemné palačinky

Správně připravené palačinky by měly být krásně tenké a lehoučké. To ale nemusí být vždy tak úplně lehkým úkolem. Stěžejní je správná konzistence těsta, ale také vhodná pánev. Ideální těsto je tak akorát tekuté, aby se dobře rozlévalo na pánvi, ale zároveň dostatečně husté, aby se při obracení palačinky netrhaly. Pánev je pak nutné velmi dobře rozehřát, a ještě předtím, než do ní přijde těsto, je žádoucí ji dobře vymazat. Ideálně sádlem. Nejvhodnější povrch na smažení palačinek je nerez. Pokud však nejste vlastníkem nerezové pánve, vystačíte si i s teflonovou.

Palačinky plněné špenátem zná každý. Zkoušeli jste už ale přidat špenát přímo do těsta? Zdroj: Shutterstock

Těsto na palačinky

Aby vzniklo jemné těsto bez moučných hrudek, mouku vždy prosejte. Krásně se tak nadýchá a nebude mít tendence držet pohromadě. Na těstě si dejte velmi záležet a klidně jej krátce promíchejte i šlehačem. Po jeho vytvoření jej nechte alespoň 30 minut odpočívat v chladničce. Mouka díky tomu nabobtná a s těstem se bude pracovat o poznání lépe.

Špenátové palačinky

Klasický recept na palačinky se špenátem vychází ze známého těsta na přípravu palačinek, které se po osmažení naplní špenátovou směsí, případně také ještě sýrem a šunkou. Palačinky však můžete povznést na ještě vyšší úroveň, když špenát přidáte do samotného těsta. Dostanou tak krásnou barvu a na talíři vypadají naprosto neobyčejně.

Špenátové palačinky si rozumí se sýrem. Zdroj: Shutterstock

Palačinky se špenátem a sýrem

Budete potřebovat:

Na těsto

500 mililitrů mléka

1 balení mraženého špenátového protlaku

2 vejce

2,5 hrnku hladké mouky

4 stroužky česneku

sůl

pepř

Náplň

220 gramů smetanového sýru

100 gramů sýru feta (lze použít i balkánský sýr)

1 jarní cibulku

sůl

pepř

80 gramů sušených brusinek (není nutné)

Postup:

Špenátový protlak necháme rozmrazit a následně z něj vymačkáme přebytečnou vodu. Do větší mísy si prosejeme mouku a rozmícháme jí se špetkou soli a trochou pepře. V jiné nádobě si rozmícháme vejce s mlékem a za stálého míchání tekutou směs přilijeme k mouce. Krátce promícháme, dokud nevznikne hladké těsto. K tomu pak přidáme špenát a prolisovaný česnek, opět dobře promícháme a necháme těsto v chladničce asi 30 minut odpočívat.

Mezitím si připravíme náplň. Nakrájíme si nadrobno jarní cibulku a sýr feta nebo balkánský sýr rozmačkáme vidličkou. Pak cibulku a sýr rozmícháme se smetanovým sýrem, který mírně osolíme (se solí však opatrně, sýry jsou samy o sobě dost slané) a opepříme. Případně vmícháme i sušené brusinky. Následně si na sádle smažíme jednotlivé palačinky do zlatova z obou stran a natíráme je připravenou náplní.