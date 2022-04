Jednoduchý trik našich babiček, aby se nepřipalovaly lívance a palačinky

Lívance nebo palačinky děláte přesně podle receptu, smažíte je pozvolna, aby byly krásně zlatavé a uvnitř dobře propečené, ale stejně se setkáváte s tím, že se prostě rychle připalují, ať děláte, co děláte. Nebojte se, rozhodně nejste sami, kdo na tento jev často naráží. Naštěstí už naše babičky znaly jeden trik, který zajistí, že se lívance nebo palačinky nikdy nepřipálí.

I když se na první pohled lívance a palačinky zdají jako pokrm, který je velmi snadno hotový, není tomu tak. Během jejich přípravy se může vyskytnout několik komplikací, v důsledku kterých se dokonce někteří již do další tvorby těchto oblíbených placek už nikdy nepouštění. Nejčastěji se palačinky při obracení trhají, lívance nevydrží dlouho nadýchané, těsto obsahuje hrudky, anebo se po nalití do pánve velmi rychle připaluje. Řešení těchto problémů je ale nesmírně jednoduché.

Při práci s těstem může nastat několik problémů.

Těsto na palačinky a lívance

Těsto na palačinky by mělo obsahovat jen vejce, špetku soli, mléko a mouku. A mělo by mělo být řidší, aby se dobře na pánvi rozlévalo. Zároveň by ale nemělo být až vodnaté. Palačinky by se pak totiž trhaly. Spousta lidí do těsta přidává cukr, ale právě tento krok dělá neplechu. Cukr v těstu poměrně rychle karamelizuje, a tak se palačinky mnohem rychleji připalují. Až se příště rozhodnete dělat palačinky, cukr vynechte. Je totiž naprosto zbytečný. Hotové palačinky skvěle osladí například marmeláda nebo čokoládová pomazánka, kterou je naplníte.

Těsto na lívance se od palačinek v mnohém liší. Někdo jej připravuje kynuté s pomocí droždí, jiní raději vsází na prášek do pečiva, jedlou sodu, kefír anebo perlivou vodu, díky které jsou ve výsledku lívance krásně nadýchané. Ať už si ale vyberete jakýkoliv způsob, těsto musí být po vymíchání hustší než to na palačinky.

Jedno mají obě těsta společné. Aby v něm nebyly hrudky, vždy do něj všechny sypké ingredience přidávejte přes síto. Prosátá mouka těsto krásně nadýchá a pokrm bude mnohem lehčí a lahodnější. A navíc bez nevzhledných hrudek.

Jak zajistit, aby se palačinky či lívance nepřipalovaly

Oba pokrmy je vždy nutné smažit na troše oleje nebo přepuštěného másla. Klasické máslo raději vynechte. Na pánvi se totiž rychle přepaluje a lívance či palačinky by pak mohly nasáknout hořkou chuť spáleného másla. I když pánev ale dobře vymažete, není zcela zaručeno, že se palačinky nebo lívance nebudou připalovat. Tomu se lze vyvarovat trikem, na který spoléhaly už naše babičky. Stačí do těsta přidat asi 2 lžičky oleje nebo másla.

Úžasně lehké a tenké palačinky

Těsto na palačinky neslaďte. Bohatě ho osladí náplň, kterou je pak natřete.

Budete potřebovat:

125 gramů hladké mouky

1 špetku soli

2 vejce

300 mililitrů mléka

2 lžičky oleje

Postup:

V míse si rozmícháme mléko s vejci, špetkou soli a olejem. Následně do směsi prosejeme mouku a všechno společně vymícháme v hladké těsto. Dáme ho asi na 30 minut odpočinout do chladničky, aby se aktivoval lepek. S těstem se následně lépe pracuje. Z těsta smažíme na dobře rozpálené pánvi palačinky z obou stran dozlatova.

Nadýchané lívance

Lívance s práškem do pečiva jsou báječně nadýchané.

Budete potřebovat:

150 gramů hladké mouky

200 mililitrů mléka

1 vejce

2 lžičky prášku do pečiva

3 lžíce oleje

1 špetku soli

Postup:

Do mísy prosejeme mouku s práškem do pečiva a promícháme také se špetkou soli. V jiné míse spojíme vejce, olej a mléko. Tekutou směs pak vmícháme do té suché a vyšleháme v hladké těsto, z němž smažíme krásně zlatavé a nadýchané lívance.