Palačinky, kterých se můžete přecpat a nepřiberete. Neuvěříte, z čeho jsou

Pokud patříte mezi milovníky palačinek, ale nechcete si je dopřávat příliš často kvůli jejich energetické hodnotě, můžete se je připravit v podstatně zdravější verzi. Stačí, když klasickou mouku nahradíte ovesnými vločkami, a máte vyhráno.

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz, zdravizone.cz

Není snad nikdo, kdo by nemiloval palačinky. Tyhle dozlatova osmažené placky, které se dají naplnit nasladko i naslano, zbožňuje zkrátka každý. Je ale pravdou, že mají poměrně vysokou energetickou hodnotu, a tak jejich častá konzumace může vést k přibírání na váze. Ne ale v případě, když recept na ně lehce poupravíte a připravíte je ze zdravějších surovin.

Zlatavou palačinkou nikdo nepohrdne, v ní obsažená mouka vaší postavě ale neprospěje. Zdroj: Shutterstock

Ovesné vločky jako pomocník při hubnutí

Ovesné vločky jsou nabité zdraví prospěšnými látkami a jejich pravidelná konzumace má na lidské tělo skvělý vliv. Není proto divu, že je mezi vyznavači zdravého životního stylu tolik populární snídaně v podobě ovesné kaše.

V ovesných vločkách najdeme vitamíny A, D a vitamíny ze skupiny B. Bohaté jsou i na minerály jako draslík, měď, fosfor či železo. Jsou plné rostlinných bílkovin, které podporují budování svalové hmoty, a také rozpustné vlákniny. Ta potlačuje pocit hladu, a tak se ovesné vločky naprosto perfektně hodí do redukčních diet.

Kromě vlákniny obsahují ovesné vločky i celou řadu vitamínů B, vitamín K, železo, fosfor, lecitin, draslík, vápník, zinek a mnoho dalších cenných látek. Zdroj: shutterstock.com

Ovesné vločky nahradí mouku

Kromě zmíněné ovesné kaše lze z vloček připravovat celou řadu pokrmů. Skvělé jsou karbanátky z ovesných vloček, vegetariánská sekaná, sušenky anebo třeba lahodné smoothies. Zároveň vločky poslouží i jako skvělé zahušťovadlo například do zeleninových polévek. Dají se z nich udělat i skvělé palačinky, které oproti těm klasickým mají podstatně nižší kalorickou hodnotu a zároveň jsou prospěšné lidskému zdraví.

Palačinky z ovesných vloček

Podrobný postup najdete ve videu:

Do větší mísy rozklepněte 1 celé vejce, přilijte 1/2 hrnku mléka a přidejte také 1/2 hrnku ovesných vloček, 1 lžičku bílého jogurtu a 1/2 lžičky prášku do pečiva. Pokud máte rádi palačinky opravdu sladké, přidejte do těsta ještě 1 lžičku medu nebo 1/2 rozmačkaného banánu. Těsto nejdříve promíchejte vařečkou a poté ho rozmixujte s pomocí tyčového mixéru dohladka.

Na pánvi si rozehřejte trochu oleje a smažte na něm palačinky z obou stran dozlatova. Hotové palačinky pak už jen podávejte tak, jak jste zvyklí.

TIP: Aby byly palačinky ještě zdravější, servírujte je například s lehce oslazeným tvarohem anebo s čerstvým ovocem. Pokud se snažíte shodit nějaké to kilo navíc, používání skořicového cukru anebo sladkých marmelád se snažte vyvarovat.