Palačinky z PET láhve: Tahle vychytávka bez špinavého nádobí vás bude bavit

Příprava palačinek většinou znamená poměrně velký nepořádek v kuchyni. Zašpiněná mísa, metla, naběračka a trocha mouky rozsypaná na lince leckdy mnohé od přípravy této sladké dobroty i odradí. Díky jednoduchému triku se ale následnému úklidu po smažení palačinek z velké části vyhnete.

Zdroje: YouTube.com, kucharkaprodceru.cz

Palačinky patří v Česku k těm vůbec nejoblíbenějším sladkým pokrmům. Poslouží jako dezert, oběd, večeře anebo třeba i snídaně. Jejich výhodou je, že si je na talíři může každý dozdobit podle svých preferencí, a tak jsou palačinky zkrátka vděčným jídlem. Jenže po jejich přípravě v kuchyni často panuje velký nepořádek.

Palačinky v PET láhvi

Naštěstí je možné si úklid do velké míry usnadnit. Na přípravu těsta totiž vůbec nepotřebujete mísu a metlu. Při jeho nalévání do pánve se dokonce obejdete i bez naběračky. Stačí použít klasikou plastovou láhev. Do ní s pomocí trychtýře nasypte mouku, přidejte mléko, vejce a špetku soli, láhev uzavřete a několik vteřin s ní třeste. Všechny ingredience se tak propojí a vám vznikne dokonalé těsto.

Jak přesně postupovat, zjistíte ve videu:

To pak přímo z láhve nalévejte do rozpálené pánve a smažte palačinky. Těsto v PET láhvi si dokonce můžete připravit i na později. Zbyde-li vám v láhvi po večeři dostatek těsta, láhev jednoduše uzavřete a vložte ji do chladničky. Ráno si díky tomu budete moci usmažit ke snídani palačinky čerstvé.

Jak na dokonalé těsto na palačinky

I když jsou palačinky jedním z nejjednodušších pokrmů na přípravy, leckdy se při jejich smažení mohou vyskytnou různé problémy. Mohou se trhat, rychle připalovat, anebo jsou například příliš silné. Z toho důvodu se vyplatí dodržovat přesné poměry surovin a nespoléhat se na to, že těsto připravíte od oka.

Při přípravě těsta se přesně držte receptu. Zdroj: Shutterstock

Dokonalé těsto vyrobíte ze 125 gramů hladké mouky, 1 špetky soli, 2 vajec a 300 mililitrů mléka. Dbejte přitom na to, aby byly všechny suroviny pokojové teploty, aby se v těstu netvořily hrudky. Nezapomínejte také, že by těsto mělo po vymíchání chvíli odpočívat, aby mouka nabobtnala a s těstem se následně lépe pracovalo. Proto těsto před smažením uložte alespoň na 30 minut do chladničky.

Mnozí mají potřebu do těsta přidávat také cukr, aby byly palačinky sladké. Tento krok je ale opravdu zbytečný a navíc ohrožuje výslednou podobu palačinek. Cukr v těstě totiž rychle karamelizuje, kvůli čemuž mají tyto lahodné placky tendenci se připalovat. Cukr tedy vůbec nepřidávejte. Koneckonců, palačinky dostatečně osladí na talíři marmeláda, skořicový cukr anebo čokoládová pomazánka.

Aby byly palačinky dokonale tenké, musí mít těsto tu správnou konzistenci. Zdroj: Profimedia

Jak smažit palačinky

Při smažení pak zapomeňte na olej nebo ztužený tuk, dokonalé palačinky usmažíte pouze na sádle. Roli ale hraje také pánev, kterou použijete. Spousta lidí na palačinky používá klasikou teflonovou pánev, která sice palačinky usmaží, ale nikdy nebudou ukázkové. Vůbec nejlépe se palačinky dělají na těžké litinové pánvi, která se rovnoměrně zahřívá a palačinky z ní jsou naprosto božské.