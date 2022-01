Dokonalé palačinky podle Florentýny: Triky, aby byly co nejtenčí a nepálily se

Usmažit palačinky tak, aby byly krásně tenké, zlatavé a lehoučké, je leckdy problémem, s nímž se potýkají i zkušení kuchaři. Klíč k úspěchu přitom tkví jen v několika málo pravidlech, která je nutné při přípravě tohoto nesmrtelného dezertu dodržovat. Tajemství dokonalých palačinek nespočívá jen ve správném poměru surovin, ale závisí také na povrchu pánve, kterou používáte.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, kucharidodomu.cz, magazin.recepty.cz

Palačinky byly, jsou a budou jedním z nejpopulárnějších sladkým pokrmů nejen v Česku, ale i na celém světě. Pravidelně se připravují v mnoha domácnostech a oblíbené jsou mezi dětmi i dospělými. Lze ovšem předpokládat, že s jejich smažením část lidí pokaždé trochu bojuje. Někdy je těsto příliš husté, jindy zase až moc tekuté. Nejde hladce rozlévat po pánvi, palačinky se rychle pálí anebo jsou tak tlusté, že spíše připomínají velké lívance. Vytvořit krásně lehké a tenké palačinky je zkrátka úkolem, který se podaří splnit na jedničku jen málokomu. Je to přitom poměrně snadné.

Osmažit palačinky tak, aby byly tenké, se daří jen málokomu. Zdroj: Profimedia

Těsto na palačinky

Pokud se vám nedaří při smažení palačinek těsto rozlít po celém dnu pánve, chyba pravděpodobně není v tom, že byste to neuměli, ale v konzistenci těsta. To nesmí být příliš husté, ale zároveň ani až moc řídké. Nevsázejte proto raději na recepty „od oka”, ale vybavte se odměrkou, popřípadě kuchyňskou váhou, a recept na přípravu těsta do puntíku dodržujte.

Určitě jste se někdy setkali s radou, která hovořila o tom, že je lepší těsto nechat před smažením alespoň 30 minut odpočinout. A této rady se držte. Mouka totiž potřebuje trochu času na to, aby nabobtnala. S těstem se pak lépe pracuje a chuť palačinek je mnohem lepší.

Do těsta na palačinky nikdy nepřidávejte cukr. Zaprvé je to v podstatě zbytečné, neboť palačinky dostatečně po osmažení dosladí marmeláda, čokoládová pomazánka nebo skořicový cukr, a zadruhé by při smažení cukr v těstě karamelizoval a palačinky by se velmi rychle připalovaly.

Tajemství tkví ve správné konzistenci těsta i povrchu pánve. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Na čem smažit palačinky

I když se vám podaří vytvořit těsto přesně podle vašich představ, zdaleka nemusíte mít vyhráno. Ten nejtěžší úkol vás teprve ještě čeká. Smažení palačinek se možná zdá jako hračka a při troše cviku se z něj hračka skutečně stane, ale zpočátku s ním můžete poněkud bojovat. Svůj boj si ale můžete značně usnadnit správným výběrem pánve. Ačkoliv by málokoho napadlo, že je při smažení palačinek stěžejní povrch, na kterém se těsto opéká, opak je pravdou.

Jistě, na smažení palačinek můžete použít jakoukoliv pánev, jenže ne na každé se vám podaří vykouzlit krásně tenké palačinky s křupavým okrajem. Nejvhodnější je použít pánev s nerezovým povrchem. Právě nerez totiž umožňuje rozlévat těsto na palačinky opravdu snadno. Kromě toho jsou palačinky na něm usmažené lépe propečené a krásně zlatavé. Při smažení na pánvi z nerezu vám postačí jen pár kapek oleje nebo ideálně sádla. Ty můžete po dně jen tak rozlít naklápěním pánve anebo pánev vytřít papírovou utěrkou namočenou v troše tuku. Těsto pak do pánve lijte až ve chvíli, kdy je skutečně dobře rozpálená. Až bude palačinka z jedné strany hotová, sama se ode dna odlepí a vy ji tak budeme moci snadno otočit.

Tenké a lehoučké palačinky podle Florentýny

Palačinky můžete doplnit sezónním ovocem. Zdroj: Alphonsine Sabine / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

125 gramů hladké mouky

2 vejce

300 mililitrů mléka

špetku soli

tuk na smažení (ideálně sádlo)

Postup:

Hladkou mouku přes jemné síto prosejeme do větší mísy a smícháme ji se špetkou soli. V jiné nádobě si rozšleháme vejce s mlékem a tekutou směs za stálého míchání přiléváme k mouce. Všechno společně dobře metličkou vypracujeme v hladké těsto, jehož konzistence připomíná hustou smetanu. Mísu s těstem uzavřeme a vložíme ji alespoň na 30 minut do chladničky.

Na sporáku necháme dobře rozehřát pánev s trochou oleje nebo sádla. Těsto na palačinky vyndáme z chladničky a promícháme. Do horké pánve pak nalijeme jednu malou naběračku těsta a okamžitě začneme pánev naklánět na všechny strany, aby se těsto rozlilo po celém dnu. Palačinku smažíme na středně vysokém plameni do doby, až na jejím povrchu vytvořené bublinky popraskají. Poté palačinku otočíme a postup opakujeme, dokud nespotřebujeme všechno těsto.

Možná se vám první palačinka nepodaří přesně podle představ, ale jak bylo řečeno, je to o cviku. Uvidíte, že s každou další palačinkou bude výsledek uspokojivější, až se nakonec stanete absolutním mistrem.