Zdravotní zázrak do sklenic: Takhle uchováte sílu jarní pampelišky po celý rok!

Pampelišky kvetou jen na jaře. Co můžete udělat proto, abyste jejich léčivou sílu mohli čerpat celé další měsíce? Zavřte si pampelišku do sklenic. Málokdo ho zná, ale pesto z pampelišek chutná fantasticky a je plné zdraví.

Čas nezastavíte. A léčivé rostlinky, které teď kvetou (a mají svých pár týdnů slávy), brzy uvadnou a vystřídá je další generace jiných kytiček. Abyste obelhali čas a mohli si některé bylinky užít, musíte vymyslet nějaký způsob, jak je správně konzervovat. V případě pampelišek jde zejména o výrobu pampeliškového vína, medu, sirupu nebo sušených čajů. Pokud si ale potrpíte na italskou kuchyni, máme pro vás skvělý recept, jak si užít zdravých pampeliškových listů po celý rok a přitom si pochutnat třeba i na těstovinách.

Na videu se dozvíte, co všechno pampeliška dokáže:

Pesto skoro zadarmo

Už jste někdy slyšeli o pampeliškovém pestu? Připravuje se z mladých pampeliškových listů, které jsou křehké, zelené a lehce nahořklé. Někomu připomínají čekankové puky, ale na rozdíl od nich jsou úplně zadarmo a je jen na vás, kolik si jich nasbíráte. Na samotné pesto potřebujete 2 velké hrsti pampeliškových listů, 2 stroužky česneku, ½ hrnku vlašských ořechů, ½ hrnku olivového oleje, 50 g parmezánu (nebo pecorina), stolní sůl a pepř. Jste připraveni? Můžete začít s výrobou výborného pampeliškového pesta.

Vitaminy v chladničce či mrazáku

Příprava pesta z pampelišek je stejná jako u klasického pesta z bazalkových listů. Jak na to? Vložte do kuchyňského robotu pampeliškové listy, česnek a ořechy. Za průběžného přilévání olivového oleje vše rozmixujte. Výslednou pastu opepřete, osolte, případně ještě zřeďte olivovým olejem.

Pesto ve sklenicích zavíčkujte a uložte do chladničky. Vydrží vám tam dlouho, jen dbejte na to, abyste ho vždycky odebírali čistou lžičkou. Pokud si chcete udělat pesto do zásoby, můžete jím naplnit tvořítka na led (nebo je dejte do malých sáčků) a nechat zamrazit. Podle potřeby pak můžete využít pampeliškovou nadílku po celý rok.

Základ těstovin, salátů i pomazánek

Pesto se hodí kromě těstovin i do vývarů, do salátů nebo rizot. Tento druh pesta také výborně chutná v kombinaci se slaným sýrem nebo avokádem. Proto neváhejte a klidně si ho namažte i na obloženou bagetu do práce!

Pesto můžete přidat do těstovin nebo do rizota. Zdroj: Profimedia

