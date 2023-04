Takhle dělala sirup z pampelišky moje babička: Bez vaření je to zdravotní zázrak

Přestože se říká, jak pampeliška chutná hořce, u pampeliškového sirupu je to naopak. Bylinka se ve spojení s cukrem náležitě zjemní a v sirupu připravovaném za studena vydá ze sebe to nejlepší, co má.

Využijte záplavy žlutých květů pampelišek a vyrobte si velkou zásobu pampeliškového sirupu. Je lahodný, nasládlý a v kombinaci s vodou vytváří skvělý nápoj pro všechny žíznivé. A pokud by sirup někomu hodně zachutnal, můžete mu lahvičku věnovat i jako dárek. Na videu uvidíte, jak se sirup vyrábí krok za krokem. Květy pampelišek zpracujte za studena Když se řekne sirup, pak většina z nás si představí hodně práce. Ale naštěstí existuje kromě klasické vařené verze i ta se zpracováním květů zastudena. Ještě než se pustíte do přípravy sirupu, musíte nasbírat dostatek pampelišek. Podle tohoto receptu je to celkem 1 litr pampeliškových květů, což vydá za menší kyblíček. Pak stačí, abyste žluté hlavičky rozložili na stole a dali jim čas, aby se z květů vystěhovali všichni broučci. Poté z květů otrhejte zelené části a nasypte do uzavíratelné nádoby. Na pampeliškový sirup potřebujete čerstvé rostliny. Zdroj: Profimedia Sirupové vrstvení Pampeliškovou nálož střídavě vrstvěte s cukrem. Nezapomeňte květy pořádně utlačit, aby se do nich nedostal vzduch, který by zvýšil riziko kazivosti sirupu. Máte? Pak celý sirupový základ zalijte 2 dl vody. Hrdlo nádoby překryjte potravinářskou fólií a nechte na okně odstát dva dny. Výroba sirupu spočívá ve vrstvení pampelišek a cukru. Zdroj: Profimedia Za tři dny máte hotovo Pro vyzrání pampeliškového sirupu si vyberte slunné místo. Teplé sluneční paprsky totiž napomohou lepšímu rozpuštění cukru. Sirup přesto v průběhu dne několikrát zamíchejte. Po třech dnech odpočinku získá krásnou žlutou barvu. Nakonec jej zceďte přes plátýnko nebo cedník, nalijte do uzavíratelné lahve, zavíčkujte a skladujte v lednici. Pijte ho s vodou nebo sodou. Je plný vitaminů a příjemně vás osvěží.