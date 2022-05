Pampeliškové kapary: Nejvyšší čas na přípravu, jinak už to nestihnete

Slyšíte tento výraz poprvé v životě? Nevadí, v zápětí zjistíte, jaká dobrota se pod ním skrývá. Pokud tedy máte rádi nakládané kapary! Nadešel nejvyšší čas vyrazit s košíkem na lov pampeliškových poupat a pustit se do práce, která vás bude bavit a její výsledky vám později budou hlavně chutnat.

Nakládané kapary patří mezi zvláštní sortu potravin, kterou buď lidé milují, anebo si jí dají jen jednou a víckrát to zkoušet ani nebudou. Jestliže spadáte do první skupiny, rozhodně stojí za vyzkoušení i kapary pampeliškové. Že to zní divně, popravdě, zní. Ale nakládaná pampelišková poupata vás dozajista nadchnou!

Vyrazte s košíkem na poupata pampelišky. Zdroj: Alexander Chaikin / Shutterstock.com

Pampeliška

Někdo možná bude namítat, že jsou pampelišky dávno odkvetlé. Jak kde! V určitých místech létají už „paragáni“ (nažky), jinde se poupata teprve chystají ke květu.

Ze smetánky lze využít každou její část. Jedná se o léčivku v pravém slova smyslu. Většinu milovníků perfektního trávníku a skalky pampelišku zrovna nevítají, protože se jí jen tak lehce nejde zbavit. A milovníci bylinek se naopak na její všudypřítomný výskyt třesou.

Mezi nejznámější účinky papmpelišky patří její blahodárný vliv na trávení, jelikož je pampeliška nahořklá, stimuluje trávicí sekrety a napomáhá uvolnit i žluč.

Smetánka je také významně močopudná, podporuje játra i střevní mikroflóru. S dalšími účinky bychom mohli pokračovat dál a dál, tato bylinka jich má opravdu mnoho.

Kapary z pampeliškových poupat Zdroj: Shutterstock.com / Natalia Evstigneeva

Suroviny na jednu sklenici

200 g pampeliškových poupat

50 ml 8% octa

1 – 2 lžičky soli (dle vaší chuti)

150 ml vody

Postup přípravy pampeliškového kapary

Předpokládáme, že se prozatím nebudete chtít pouštět do větších akcí a postačí vám příprava jedné zavařovačky. I proto je vše předepsáno na toto množství. Dalším důvodem může být i ponechání většiny nerozkvetlých rostlin pro čmeláky a včely.

Po příchodu z lovu pampeliškových poupat vás čeká jejich pečlivá očista, neboť pouštějí bílou a dosti lepivou tekutinu, která na sebe pochytá vše, co se dá. Poté začněte očištěná poupata plnit do sklenice a vrstvy prosypávejte solí. Uzavřete víčkem a nechte sůl pracovat přibližně 24 hodin. Jestliže si vzpomenete, sklenici s obsahem za tu dobu párkrát protřepejte.

Následující den zahřejte ocet s vodou, nalijte do sklenice přes „kapary“ a pevně utáhněte víčko. Sterilujte ve vodní lázni tak, že sklenici dáte cca do tří čtvrtin do horké vody cirka na dvacet minut. Jestli jste si navykli zavařovat v myčce na nádobí, můžete použít i tento způsob, není problém!

TIPY

Nakládat se dají i jiná poupata. Vynikající je medvědí česnek nebo lichořeřišnice.

Místo obyčejného octa zkuste balzamikový, jedná se možná o ještě lahodnější variantu kapary.

Pampelišková poupata se dají konzumovat i čerstvá v zeleninovém salátu nebo se dají podusit na cibulce jako příloha k masu.

