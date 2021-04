Návod na jednoduchý pampeliškový med: Z prvních jarních květů má zázračnou moc

Žluté hlavičky pampelišek jsou prvními posly teplého počasí. Ukazují, že je příroda již probuzená a radostné jaro s létem začíná. Abyste si udrželi zdraví a dobrou náladu, můžete si společně s dětmi vyrobit pampeliškový med.

Kdy pampelišky sbírat?

Hlavičky žlutých pampelišek je nejlepší sbírat hned ráno po jejich otevření. Květy budou mít nejvíce nektaru. I když léčivky rostou v průběhu celého léta, je nejlepší je sbírat na jaře, v době jejich nejhojnějšího výskytu. Tedy na konci dubna až do poloviny května.

Pampelišky sbírejte na chráněném místě jako je vaše zahrádka nebo civilizací nedotčená louka Zdroj: Alexander Chaikin / Shutterstock.com

Pampelišky sbírejte na chráněném místě jako je vaše zahrádka nebo civilizací nedotčená louka. Volné prostranství mezi panelákovými bloky, kde se věnčí psi, rozhodně není vhodným místem.

Budete potřebovat:

200 rozkvetlých pampelišek

1 bio citron

1 kg cukru

1 l kohoutkové vody

Pampeliškové květy zbavte znečištění jako je hmyz, pavučiny, apod. a vložte je do hrnce. Přidejte na kolečka nakrájený citrón a zalijte 1 litrem vody. Přiveďte k varu a nechte 15 minut vařit. Následně nechte odvar vychladnout a uložte jej na 24 hodin na chladné a temné místo. Druhý den výluh přeceďte, přidejte 1 kg cukru a vařte na mírném ohni do zhoustnutí. Většinou to trvá 15-20 minut. Sem tam směs nezapomeňte promíchat. Pak už stačí med přelít do čistých a vydezinfikovaných skleniček a pořádně uzavřít. Skladujte jej ve spíži, tedy na tmavém místě. Po otevření jej ale dejte do ledničky.

Pampeliškový med má zvláštní chuť a možná si na něj budete muset zvyknout Zdroj: JirkaBursik / Shutterstock.com

Jak med chutná?

Pampeliškový med má zvláštní chuť a možná si na něj budete muset zvyknout. Počítejte se silnou, štiplavou, středně sladkou a trochu hořkou chutí. Proto není vhodný do pečení jako náhražka včelího medu. Můžete si jím ale natřít chléb, sušenky nebo sýr k večernímu posezení. Skvělý je také do čaje.

Účinky pampeliškového medu

Pampeliškový med pomáhá při léčbě bolestí v krku, nachlazení a dalších problémů způsobených bakteriálními infekcemi. Primární zdravotní přínos surového pampeliškového medu ocení vaše imunita. Med totiž obsahuje vyšší hladinu apalbuminu 1 než normální medy. Zlepšuje také funkci střev, jater a ledvin snížením obsahu kyselin v žaludečních šťávách o více než 50 procent.

