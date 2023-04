Kapary z pampelišek: Skvělá pochoutka a zdravější, než si dokážete představit!

Nejvýraznější bylinou na jarně rozkvetlých loukách a mezích, v parcích a zahradách je žlutě zářící pampeliška neboli smetanka lékařská, lidově mlíč. Mnozí z nás považujeme pampelišku za urputný plevel, který v našich zahradách a trávnících likvidujeme, což je škoda. Nesporné blahodárné účinky této byliny na naše zdraví jsou všeobecně známé. Pampeliška má také mnoho způsobů využití v naší kuchyni. Dnes byla znovu objevena jako kulinářská specialita. Připravme si kapary z pampeliškových poupat.

Zdravotní benefity pampelišky

Pampeliška je podle vědeckých studií léčivá rostlina obsahující hořčiny, které příznivě působí při zažívacích potížích a zlepšují metabolismus tuků. Působí močopudně, proto se doporučuje k detoxikační terapii. Díky diuretickým vlastnostem čistí ledviny a močové cesty. V lidovém léčitelství se používá na zmírnění kožních problémů. Podporuje také činnost srdce a působí protizánětlivě.

Listy pampelišky čistí krev

Pampelišku, v kombinaci s kopřivou, je možné konzumovat na podporu rekonvalescence a výkonosti. Čistí krev, a pokud si naordinujeme jarní detoxikační kúru s čerstvě vylisovanou pampeliškovou a kopřivovou šťávou, posílíme celý organismus a dodáme tělu potřebné vitamíny a minerály. Mladé listy pampelišky plné vitamínů, antioxidantů a minerálů použijeme na přípravu čajů a do jarních salátů. Nejjednodušší způsob, jak uchovat léčivé listy, je sušení. Rozdrcené se přidávají do čajových směsí, popřípadě do polévek nebo pod maso. Za vyzkoušení stojí čerstvé nasekané mladé listy, které přidáte do vývaru nebo do pomazánek.

Kořen – evropský ženšen

Léčivá síla kořenu je hlavně ve schopnosti odvádět z těla toxické látky. Čistí játra, ledviny, pomáhá při kožních nemocech. Kořen obsahuje inulin, který udržuje správnou hladinu cukru v krvi, podporuje zdravou mikroflóru ve střevech, má posilující účinky pro srdce. V poslední době se o zdravotních přínosech z kořene pampelišky hovoří v souvislosti s rakovinou prsu, která je hormonálně podmíněna. Vyčištěním jater od toxinů se lépe odbourávají estrogeny, které mají na rakovinové bujení vliv.

Květy plné vitamínů

Rozkvetlé květy se používají na výrobu pampeliškového medu, otrhané okvětní lístky lze přidat do salátů a omáček. Pokud naložíte hrst květů do olivového oleje, vyrobíte si přírodní kosmetický prostředek plný vitamínů na vaši unavenou pleť. Podobný postup zvolíte při přípravě mastí na suché rty a ruce, při bolestech svalů a zánětech kloubů. Při přípravě masti zaměníte olej za vazelínu, kokosový olej nebo kvalitní vepřové sádlo.

Pampeliška - smetanka lékařská - je velmi účinná bylina. Využijete z ní všechny její části. Zdroj: Shutterstock

Pampeliškové kapary z poupat

Na jarní procházce si natrhejte nerozvitá poupata pampelišek. Co si z nich připravíte? Zkuste falešné kapary. Pravé kapary se připravují nakládáním květních pupenů kaparovníku. Používají se ve středomořské a italské gastronomii k dodání pikantní a slané chuti do salátů, omáček, k rybám, na těstoviny, masům na pizzu. Jarní období, kdy jsou louky a naše zahrady plné pampelišek, můžeme využít k nakládání této delikatesy z pampelišky.

Základem jsou nerozvitá poupata

Příprava není nikterak složitá. Nejvíc práce na vás čeká při trhání poupat pampelišek. Chce to trochu trpělivosti. Nejlahodnější jsou totiž nerozvitá, nejlépe k zemi přisedlá poupata, která ještě nepukla a tudíž není vidět žlutý vnitřek. Natrhejte si dvě velké hrsti, očistěte poupata od spodních lístků, opláchněte ve studené vodě. Čistou utěrkou pupeny zlehka osušte a ještě na utěrce prosolte polévkovou lžící soli.

Nálev na pampeliškové kapary

Svařte šálek vinného octa, tři šálky vody, jednu lžíci soli. Nálev nechte vychladnout. Zavařovací skleničku se šroubovacím uzávěrem naplníte prosolenými poupaty a zalejete vychladlým nálevem. Uzavřenou skleničku dejte na chladné a tmavé místo. Po čtrnácti dnech můžete používat.

Jaro po celý rok

Pampeliškové kapary můžete používat po celý rok. Tedy i v době, kdy není sezona pampelišek. Je to jednoduché. Skleničky s naloženými poupaty sterilizujte. Při osmdesáti stupních na deset minut. Je důležité zdůraznit, že kapary, ať pravé nebo ty naše z pampeliškových poupat, se používají v kuchyni pouze jako delikatesa. Vzhledem k tomu, že jsou velmi slané, je třeba s tím počítat při přípravě jídel. Pamatujte na to, když kapary přidáváte do pokrmů, abyste pokrmy nepřesolili.

Z pampeliškových poupat si připravíte chutné kapary. Zdroj: Profimedia

Prospěšné látky kapary z poupat pampelišky

Mladé puky pampelišek v sobě ukrývají celou vitalitu rostliny. Vitamíny C, A, B, K, minerální látky vápník, draslík, fosfor, křemík, esenciální oleje, antioxidanty a další zaručují jasný zdravotní benefit. Jak si tedy užít těchto výhod? Jednoduše. Připravte si poupata stejným způsobem jako na pampeliškové kapary. Místo octové zálivky použijte olivový olej. Některé vitamíny, které jsou rozpustné v tucích, naše tělo lépe vstřebá. Použití v kuchyni je stejné jako u kapary - do salátu, těstovin, do omáček a podobně.

Kde se vzal název pampeliška?

Výkladů, kde se vzal název pampeliška, je několik. Jednou z verzí je podle odkvetlých a odchmýřených „holých hlav stonků“ – pléška. Lidově se nazývá mlíč nebo smetanka dle bílé tekutiny připomínající mléko, kterou vylučuje. Možný název je i z latinského pappus (chmýří). V anglickém a německém prostředí se pampelišce říká lví zub podle vzhledu listu, který opravdu lví zub připomíná.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, youtube.com