Většina olivového oleje u nás je "falešná". Jak poznat kvalitu? Cenou se neřiďte

Nejlepším způsobem, jak poznat kvalitní extra panenský olivový olej, je ochutnat. V obchodě však nemůžeme otevírat láhve a „koštovat". Existuje však šest kroků, které nám pomohou rozpoznat, zda kupujeme kvalitu nebo vám výrobci lžou.

Jak může být olivový olej „falešný“?

Olivový olej je jednoduše šťáva extrahovaná z čerstvých oliv. Nepoužívají se žádné chemikálie, tepelné zpracování ani další postupy. Aby byl například španělský olej kvalifikován jako extra panenský nejvyšší kvality, musí projít laboratorními analýzami a senzorickými testy stanovenými madridskou Mezinárodní radou pro olivy.

Australské a chilské olivové oleje patří k těm nejvalitnějším Zdroj: shutterstock.com

Často se však olej extrahovaný v jedné zemi dostane do země druhé, obvykle do Itálie. Tam je smíchán s dalšími oleji, znovu naplněn do láhví a odeslán do obchodů. V nejhorším (a nelegálním) scénáři je zředěn levným sójovým nebo semenným olejem nebo smíchán s méně kvalitním olivovým olejem, který byl chemicky rafinován. Tyto oleje se však stávají nebezpečnými pro zákazníky, kteří jsou alergičtí na oleje ze semen.

Může vás zajímat Zajímavosti Tajemství olivovníků Zdraví Co se stane, když začnete jíst denně lžičku olivového oleje na lačný žaludek

Jak tedy postupovat?

Tip č. 1: Nekupujte olej, který není „extra panenský“ (extra virgin).

Samotná fráze není zárukou, ale bez ní „vždy získáte produkt nízké kvality,“ říká Larry Olmsted, autor knihy Real Food Fake Food. Nekupujte ani oleje s označením „panenský“, „lehký“, „čistý“ nebo jen „olivový olej“.

Tip č. 2: Hledejte datum sklizně a název farmy

Čím více specifik, tím lépe. Pokud štítek uvádí jméno producenta nebo farmy a odrůdu použitých oliv, je velmi pravděpodobné, že je olej pravý. Pokud vidíte hladinu volných mastných kyselin nebo FFA (fatty acidity level - obsah nasycených mastných kyselin), máte vyhráno. Extra panenské olivové oleje by měly mít FFA pod 0,2 %.

Tip č. 3: Hledejte známky kvality třetích stran

Aby EU pomohla spotřebitelům, přijala řadu opatření na kontrolu potravin. Jde o nezávislé známky, které slouží jako dodatečné potvrzení kvality produktu. Hledejte známky jako PDO, COOC Certified Extra Virgin nebo DOP. Dalším ukazatelem kvality jsou výhry na mezinárodních soutěžích.

Tip č. 4: Olivový olej z Austrálie nebo Chile

Věděli jste, že Austrálie a Chile mají ty nejkontrolovanější procesy výroby olivového oleje? Ani jedna z těchto zemí nemíchá zbytkové olivové oleje z předešlé sezóny. Olivové oleje označené EVOO z Austrálie nebo Chile mohou být ty nejlepší, jaké můžete najít.

Tip č. 5: Nevěřte vysoké ceně ani pěknému obalu

Samozřejmě, že "levné" neznamená často nekvalitní. Ale neznamená to, že drahý „oliváč" musí být také kvalitní. Vždy jde o zisky a firmy, které olej pančují, zvyky spotřebitele znají. Proto se drží určitého cenového stropu.

Tip č. 6: Věřte svým smyslům

I když nejste sommelier olivových olejů, sami dokážete rozpoznat kvalitu. Nekvalitní olivové oleje jsou často kyselé, bez chuti. Kvalitní olej má čistou chuť i vůni, dlouhotrvající chuť v ústech, která nezmizí po pár sekundách, jasně zelenou barvu. Měl by chutnat mírně zemitě, kořenitě a v hrdle by měl mírně pálit. (Zdroj: www.epicurious.com)

A není to jedno?

Olej jako olej, říkáte si. Extra panenský olivový olej je nejméně zpracovaná forma olivového oleje. Díky tomu si zachovává své přírodní antioxidanty a vitamíny, které se během zpracování často ztrácejí. Díky tomu je zdravější než běžný olivový olej, ale také o něco dražší. (Zdroj www.medicalnewstoday.com)