Pařížské řezy zvládne i začátečník. 3 triky profesionálů na dokonalý krém

Patříte mezi ctitele šlehačky a čokolády? Připravte doma rodině chutné pařížské řezy. Pokud chcete, aby byla šlehačka i krém perfektní, využijte triky zkušených šéfkuchařů.

Pařížské řezy jsou oblíbeným dezertem, který vznikl podle slavného pařížského dortu. Jejich výroba je ovšem mnohem jednodušší a hlavně rychlejší. Právě to jistě ocení nejedna hospodyňka. Kromě jednoduchého receptu pro vás máme i vychytávky zkušených odborníků na pečení. Které to jsou?

Krém vždy o den dříve

Chcete znát klíč k úspěchu správné přípravy pařížských náplní? Tak zde pro vás máme první trik zkušených profesionálů. Pařížský krém i šlehačka jsou častou náplní mnohých zákusků, řezů, trubiček, rohlíčků a dortů a jsou zpravidla určené k rychlé spotřebě. Krém navíc obsahuje máslo a vydrží tak v chladu o něco déle než šlehačka. Abyste dosáhli jejich příjemné konzistence, připravte si je s předstihem. Bude se vám s nimi i lépe pracovat.

Pařížský krém si připravte den předem. Zdroj: YouTube

Jak vyndat těsto a nezničit ho

Tento druhý trik vám usnadní vyjmout těsto z pečicího plechu. Jakmile bude pečené těsto studené, opatrně nožem odřízněte připečené okraje, které se drží plechu. Následně plech překryjte mikrotenovou fólií a vyklopte na vámi určenou plochu. Pak pomalým plynulým pohybem papír odrolujte, těsto by se tak nemělo nikde potrhat. Přikryjte ho novým kusem pečicího papíru a převraťte těsto zpět na plech. V tuto chvíli odstraňte plastovou fólii.

Co dělat, aby krém pevně držel na těstu

Třetí vychytávkou mistrů kuchařů je opatření, abyste si v závěru své snažení zbytečně nepokazili. Jemnými tahy vidličkou narušte zlehka povrch pečeného těsta. Díky tomu se nebude při krájení nepříjemně odlepovat vrstva krému od piškotu.

Výroba pařížské šlehačky

Svařte 1 l 33% smetany ke šlehání společně s 250 g hořké čokolády. Přidejte ji až ve chvíli, kdy se ze smetany začne lehce kouřit a pečlivě ji rozmíchejte. Nechte přejít varem a odstavte mimo plotýnku. Pařížskou šlehačku nechte vystydnout a vložte ji do druhého dne do ledničky.

A jak na pařížský krém?

Základ je stejný jako na pařížskou šlehačku, jen do něj následný den přidáte 500 gramů másla, které společně vyšleháte do hladkého nadýchaného krému. Nechte však nejprve pařížskou šlehačku i máslo mimo lednici, aby byly obě suroviny v pokojové teplotě.

Recept na těsto

Vyšlehejte 8 vaječných žloutků se 180 g moučkového cukru, nejlépe pomocí mixéru. Vznikne vám krásně hladká hmota. Následně přidejte 180 g posekaných nebo mletých vlašských ořechů, 1 sáček kypřicího prášku a tuhý sníh ušlehaný ze zbylých bílků. Lehce promíchejte a ještě dodejte 50 g strouhanky. Pak opět náležitě promíchejte, aby se veškeré použité ingredience spojily.

Těsto rovnoměrně před pečením rozetřete. Zdroj: YouTube

Jde se péct

Na plech vyložený pečicím papírem rovnoměrně rozetřete pomocí stěrky veškeré těsto a dejte péct do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů Celsia. Doba pečení se pohybuje něco mezi 10 až 15 minut.

Dodejte pařížský krém

Celou plochu upečeného těsta potřete s pomocí stěrky rovnoměrně krémem či šlehačkou a dejte i s plechem ztuhnout do chladničky. Před servírováním těsto lehce i s pečicím papírem sesuňte z plechu na rovnou podložku a můžete porcovat. Každý kousek tohoto báječného pařížského dezertu ještě dozdobte porcí krému či šlehačky. Pokud máte rádi ovoce, skvělým doplňkem jsou maliny a třeba lístek čerstvé máty.

Tip na závěr

Před každým zářezem při porcování namočte nůž do teplé vody a utřete do papírového ubrousku. Vyvarujete se poškození hladké vrstvy pařížského krému, který by se nalepoval na nůž.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.vikendovepeceni.cz, www.ceskenapady.cz