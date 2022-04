Proč nikdy neohřívat párky a další masné výrobky v mikrovlnce. Je to nebezpečné

Ohledně ohřívání jídel v mikrovlnné troubě se vedou různé diskuze. Je to vhodné, nezkazím tím kvalitu potraviny a není lepší nakonec použít obyčejný rendlík? Tyto otázky si u „mikrovlnky“ jistě klade mnoho z nás. Pro rychlý ohřev některých věcí je skutečně tento spotřebič skvělým pomocníkem, věděli jste ale, že jisté potraviny se stávají po vložení do mikrovlnné trouby toxické?

Mikrovlnné trouby mohou být velmi užitečnými spotřebiči, je ale potřeba vědět, jaké potraviny jsou pro ohřev v ní vhodné.

Některé domácnosti si život bez tohoto moderního pomocníka již nedovedou představit, druhá skupina ale naopak troubu zarytě odmítá.

Milovníci mikrovlnných pomocníků si myslí, že je možné v troubě ohřát téměř vše. Od nápojů, mléka, až po vaření rýže, těstovin i jednoduchých receptů. Je ale hned několik jídel, které do mikrovlnky rozhodně nepatří. Ohřevem se totiž mohou stát toxická a u některých vám dokonce hrozí vážné nebezpečí.

Zdroj: Profimedia

Hrnek nebo sklenka s vodou

Ohřátí hrnku vody či vystydlého čaje v mikrovlnné troubě nám připadá zcela běžné, tato metoda ale přitom není příliš vhodná. Hrnek se totiž může snadno přehřát, aniž by voda vůbec dosáhla varu.

Místo ohřáté tekutiny tak můžete omylem sáhnout na rozpálenou nádobu, která vám způsobí velké a bolestivé popáleniny. Stejné je to i s mlékem, které nám velmi často v mikrovlnce přeteče. U vody je tedy lepší varianta rychlovarná konvice a mléko si přelijte do do rendlíku a ohřejte raději na plotně.

Mateřské mléko



Další kapitolou je mateřské mléko, které do mikrovlnky rozhodně nepatří. Mnoho kojících maminek zmrazuje mateřské mléko a následně ho ohřívají právě v mikrovlnné troubě, to je ale nevhodné hned ze svou důvodů.

Nejen, že ohřívání mléka v mikrovlnce může způsobit nerovnoměrné zahřátí a vznik horkých míst, která mouhou miminko ošklivě popálit, vlny navíc také ničí výživové hodnoty.

Zdroj: Profimedia

Celá vejce



Že celá vejce do mikrovlnky nepatří, nejspíš tušíte, pro jistotu si ale zopakujeme proč. Důvod je zcela jednoduchý, skořápka by v troubě pod tlakem zkrátka explodovala, což může být velice nebezpečné.

Zdroj: Profimedia

Párky a maso



Dalším tabu pro vaši mikrovlnku by mělo být maso. Ohřívání těchto výrobků totiž může vést k tvorbě oxidačních produktů cholesterolu, které bývají spojovány s koronárním onemocněním srdce.

Je tedy rozhodně vhodnější a zdravější tyto výrobky ohřát na sporáku. Pokud by vás napadlo takto strčit do trouby například párek, platí pro něj stejná pravidla, tedy že do mikrovlnky nepatří.

Stejné je to s mraženým masem. V mikrovlnce se teplo nerozkládá rovnoměrně, tudíž dochází k tomu, že je část výrobku zmrzlá a druhá naopak horká, což může vést k růstu nebezpečných bakterií.

Zdroj: Profimedia

Mražené ovoce a zelenina

Do mikrovlnné trouby nedávejte ani mražené ovoce. Příznivé vlastnosti mraženého ovoce se mohou přeměnit na karcinogenní látky a dokonce může mít i nepříznivé imunologické účinky. Stejné je to se zeleninou, zvláště pak listová zelenina je při ohřevu v mikrovlnné troubě nebezpečná, jelikož může začít jiskřit, což může zničit přístroj. Navíc se sama může snadno připálit.

Rozmrazení je proto rozhodně vhodnější přirozeně v chladničce, nebo při pokojové teplotě.

Zdroj: Profimedia

Brambory a houby

Brambory nebo houby, které již byly jednou tepelně upravené, do mikrovlnné trouby rozhodně nedávejte. Pokud brambory před uložením do lednice necháme zcela vychladnout a následně je znovu ohřejeme v mikrovlnné troubě, je možné, že jejich pobyt při pokojové teplotě podpořil rozvoj takzvaného botulismu.

Trouba ale nedokáže botulismus zahubit, což znamená, že pro nás mohou být velmi jedovaté. Stejně tak uvařené houby mají velkou pravděpodobnost, že nám způsobí onemocnění. Jsou totiž snadným terčem pro mikroorganismy, proto by se neměly ohřívat opakovaně.

Obecně se snažte proto uvařit pouze takové množství jídla, které jste schopní zkonzumovat. S každým ohřevem totiž snižujete kvalitu potravin i jejich výživové hodnoty.

Zdroj: Profimedia