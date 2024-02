close info Shutterstock.com

Linda Hájíčková 5. 2. 2024 7:40 clock 3 minuty video

Leží vám pečivo doma v chlebníku už nějaký ten den, kvůli čemuž ztratilo svou dokonalou měkkost? To vůbec nevadí! Okoralé a suché pečivo ještě můžete využít, a to hned na několik způsobů. Vyzkoušejte z něj udělat tzv. parmezán chudých, který rozhodně nemá chybu. Je to snadné!

Čerstvé pečivo nakupujeme téměř dennodenně, avšak přesné množství můžeme někdy špatně odhadnout. Oschlé a ne příliš měkké pečivo si po pár dnech už jen málokdo vezme, a proto většinou ztvrdlé končí v koši. I když není chléb zrovna nejčerstvější, nemusíte se ho rovnou zbavovat. Zkonzumujte ho v podobě falešného parmezánu či jiných pochutin, na kterých si ještě pochutnáte! Připravte si ze starého pečiva dokonalé chlebové chipsy podle jednoduchého video návodu na YouTube, na kanálu Kuchyně Lidlu: Zdroj: Youtube Falešný parmezán z chleba Ze starého, avšak ještě z neztvrdlého chleba lze vyrobit falešný parmezán, který se typicky připravuje na chudém jihu Itálie. Nadrobený chléb rozprostřete na plech, posypte vybranými bylinkami, pokapejte olivovým olejem a lehce posypte originálním parmezánem. Poté dejte plech s ochuceným chlebem do vyhřáté trouby na pár minut opéct. Hotový parmezán chudých se skvěle hodí na těstoviny nebo ryby. close info Shutterstock.com zoom_in Opečené ochucené krutony můžete jíst i samotné namísto brambůrků a chipsů. Lahodné krutony do polévky Na kostičky nakrájené pečivo můžete rovněž opéct v troubě dozlatova nebo osmahnout na pánvi s olivovým olejem. Křupavé krutony pak podávejte společně s polévkou nebo s nimi posypte salát. Nejenže servírovaný pokrm bude vypadat jako z luxusní restaurace, ale také krutony vylepší jeho chuť. Káva z dřívějších dob Nestihli jste zkonzumovat kvalitní kváskový žitný nebo ječný chléb? Udělejte si z něj vynikající kávu bez kofeinu, kterou mohou pít i děti. Stačí jej rozdrobit na větší kousky, které v troubě opečte dokřupava. Ty následně nasypte do hrnku a zalijete vroucí vodou. Po chvilce louhování kávu přecedíte a dochutíte mlékem. Pochutnáte si tak na typické kávě, která se dělávala v dřívějších dobách. close info Shutterstock zoom_in Strouhanku můžete použít jak nasladko, tak i naslano. Jak? Všestranné použití strouhanky Pokud vám došla strouhanka, můžete ji získat ze staršího chleba. Ten stačí pouze rozmixovat na hrubší kousky a máte hotovo! Bude se vám hodit nejen na obalování řízků, ale také k zahuštění tmavých omáček nebo k přípravě vegetariánských játrových knedlíčků. Pokud umletý chléb smícháte s vajíčkem, sušenou majoránkou a česnekem, můžete se pustit do tvarování jednotlivých knedlíčků. Sladká drobenka na moučníky Možná tomu nebudete věřit, ale starým chlebem lze dokonce dochutit i koláče nebo zmrzlinu. Místo olivového oleje a bylinek posypte nadrobený chléb skořicí, vanilkou nebo perníkovým kořením. Poté jej vložte do vyhřáté trouby a pečte dozlatova. Hotová drobenka krásně voní, křupe a sladce chutná. Související články close Vaření a recepty Jak využít starý chléb: Udělejte z něj lahodnou majonézu nebo pudink podle Sandtnerky video close Vaření a recepty Nejjednodušší chléb, který upeče každý: Žádné hnětení, námaha nebo lepení těsta. Podívejte video Zdroje: toprecepty.cz, prozeny.cz, jidloaradost.ambi.cz

