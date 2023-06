Patnáctiminutový nepečený dort Blueberry Pink: Vypadá nádherně a chutná božsky

Slavíte narozeniny, svátek nebo jen pěknou neděli? Připravte si dort Blueberry Pink. Je hotový za 15 minut, vypadá jako z cukrárny a chutná každému.



Dort je obvykle spojován s narozeninovou oslavou. Ale můžete ho připravit i jako uvítací moučník pro vzácnou návštěvu, kterou jste dlouho neviděli. Nebo jako sladkost pro děti za nadcházející vysvědčení. Předností dortu Blueberry Pink je, že se nepeče. Proto je jeho příprava poměrně rychlá a zvládne ji i nezkušená kuchařka. My jsme ho v redakci vyzkoušeli a musíme říci, že jednoznačně stojí za ochutnání.

Recept na nepečený dort Blueberry Pink najdete v tomto videu krok za krokem:

Rychlovka z ovoce a smetany

Na dort Blueberry Pink potřebujete klasickou dortovou formu, jejíž dno jste vyložili pečicím papírem. Pak už stačí koupit dva balíčky podlouhlých piškotů (k dostání jsou například v Lidlu) a jeden ze zaoblených konců seříznout o 2 centimetry tak, aby byl rovný. Jednotlivé kusy piškot použijte na vyložení krajů formy. Abyste měli piškoty rovnoměrně dlouhé a zbytečně vám nepadaly, zkuste si nejdříve odříznout jednu z nich a zjistěte, jak ve formě drží. Podle ní upravte i zbytek „piškotového“ plotu. Špičky piškot, které vám zbyly, nevyhazujte. Použijte je k vystlání dna dortu. Pokud jich máte málo, můžete doplnit i dětskými piškoty.

Na dort můžete použít jakékoliv drobné ovoce. Zdroj: Profimedia

To nejlepší je uvnitř

Pak už můžete pracovat na dortové náplni. Jak na to: ve šlehači vyšlehejte 1 balíček 33% šlehačky s trochou cukru. Poté vmíchejte 1 balení mascarpone a 1 zakysanou smetanu. Směs promíchejte a prošlehejte. Dovnitř připraveného korpusu dejte trochu smetanové náplně a stěrkou ji vyhlaďte až do krajů. Na smetanový povrch navrstvěte drobné ovoce. Můžete použít maliny, borůvky nebo rybíz. Ovoce přikryjte cukrářskými piškoty a celý postup zopakujte. Povrch dortu ozdobte pořádnou porcí ovoce a dejte ho na 3 – 4 hodiny do chladničky, aby pěkně ztuhl. Nakonec odstraňte obvodovou část formy a dort převažte ozdobnou stužkou. Bude doslova k nakousnutí!

