Ta oranžová polévka, která zahřeje nejen tělo, ale i duši. Pečená dýňová polévka je přesně tím pokrmem, který si představíte, když se venku ochladí, listy padají ze stromů a vy toužíte po něčem sytém a lahodném. Její jemná konzistence a sladká chuť dělají z každé lžíce malý kulinářský zážitek.

Pečená dýňová polévka je skvělým způsobem, jak si vychutnat tuto lahodnou zeleninu a zároveň si ušetřit práci. Pokud nemáte rádi složité vaření nebo nemáte po ruce ostrý nůž na krájení tvrdé dýně, tento recept vás potěší.

Je totiž tak jednoduchý, že dýni nemusíte ani krájet. Stačí ji jen dát do trouby, kde se krásně upeče, změkne a její chuť se ještě více rozvine. To vše s minimem námahy a maximální chutí.

Podívejte se na video recept z YT tvorby kanálu donna hay – Neloupaná dýňová polévka

Zdroj: Youtube

Příprava pečené dýňové polévky začíná tím, že si vyberete správnou dýni. Nejlepší volbou je dýně Hokkaido, která má skvělou chuť a nemusí se ani loupat. Pokud však máte k dispozici jiný druh dýně, nebojte se ho použít. Důležité je, aby byla dýně dostatečně zralá, protože tak získáte tu nejlepší chuť.

Postup

Prvním krokem je předehřát troubu na zhruba 180 stupňů Celsia. Dýni nemusíte krájet ani loupat – to je největší výhoda tohoto receptu. Stačí ji dobře omýt a celou položit na plech vyložený pečicím papírem.

Poté ji dejte péct na přibližně 40 minut, dokud není měkká. Můžete to jednoduše zkontrolovat tím, že do ní píchnete vidličkou. Jakmile dýně změkne, vytáhněte ji z trouby a nechte chvíli vychladnout, aby se s ní lépe pracovalo.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Příprava pečené dýňové polévky začíná tím, že si vyberete správnou dýni. Nejlepší volbou je dýně Hokkaido, která má skvělou chuť a nemusí se ani loupat.

Zatímco dýně chladne, připravte si další ingredience na polévku. Na středním ohni si rozpalte hrnec s trochou olivového oleje a přidejte cibuli. Restujte ji, dokud nezačne zlátnout a být měkká. K cibuli můžete přidat i česnek, který dodá polévce výraznější chuť.

Jakmile je cibule připravená, vezměte upečenou dýni, kterou jednoduše rozkrojte, a lžící vydlabejte měkkou dužinu. Tuto dužinu přidejte k restované cibuli a promíchejte.

V tomto momentu je na čase přidat do hrnce vývar. Můžete použít zeleninový nebo kuřecí, záleží na tom, co máte zrovna k dispozici. Polévku nechte lehce povařit, aby se chutě spojily, a poté ji rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. Pokud nemáte tyčový mixér, můžete polévku přelít do stolního mixéru a postupně ji rozmixovat tam.

Pro dochucení použijte sůl, pepř a podle chuti i trochu muškátového oříšku, který skvěle ladí s dýní. Můžete přidat také špetku chilli nebo zázvoru, pokud máte rádi pikantnější jídla. Aby byla polévka krémovější, lze přilít smetanu nebo kokosové mléko. Každá z těchto variant polévce dodá jinou, ale vždy lahodnou chuť. Když je vše dobře promíchané a ochucené, nechte polévku ještě krátce prohřát.

Pečená dýňová polévka je hotová a můžete ji podávat. Skvělým doplňkem jsou krutony nebo opražená semínka, ideálně dýňová. Polévku můžete také ozdobit trochou zakysané smetany nebo kapkou olivového oleje.

Tento recept vás nadchne svou jednoduchostí, lahodnou chutí a minimem námahy. Pečením dýně se její sladká a jemná chuť ještě více zvýrazní, což z této polévky dělá dokonalé podzimní jídlo.

Zdroj: foodandwine.com