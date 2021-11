Pomalu pečená kachna s jablky: Staročeský recept, který zůstane nepřekonán

Pečená kachna s knedlíkem a zelím patří mezi staročeskou klasiku, kterou nepohrdne nikdo, kdo jí maso a má rád naši národní kuchyni. Správně připravená kachna by měla být šťavnatá, s masem odpadajícím od kosti a křupavou kůrčičku. Není tedy úplně snadné ji bezchybně připravit. My vám však poradíme jak na to!

Pečená kachna je oblíbeným svátečním jídlem, které se často objevuje na stole na svatého Martina nebo na Štěpána. Pokud vám záleží na tom, aby byl tento pokrm ve slavnostní den dokonalý, měli byste vědět pár věcí.

Kachna obsahuje dva druhy masa - minutkový a vhodný na pomalejší a delší přípravu. Krátkou přípravu vyžadují prsa a delší stehna. Když pečete kachní prsa v troubě, musí to být na dlouho a na nízkou teplotu. Z kachny se vypéká tuk a prsa se díky dlouhému naložení v něm stávají šťavnatější. I stehna potřebují mírné pozvolné pečení.

Pak ale samozřejmě nemůžete docílit křupavé kůžičky, ta se při teplotě 120 °C nevytvoří. Pokud tedy chcete, aby se kůže vypekla do křupava, půl hodiny před dopečením slijte celý obsah pekáče a pak kachnu dopečte na 180 °C.

Pomalu pečená kachna ve vlastním tuku. Zdroj: Michael Kraus/Shutterstock.com

Kachnu pečte buď vcelku nebo naporcovanou

Jak tohle skvostné české jídlo ještě vylepšit? Kachnu můžete před pečením rozporcovat. Nejenže bude hotová rychleji, ale nebudete muset porcovat pečené maso, které odpadává od kosti a výsledek tak bude na talíři vypadat více esteticky. Pokud se vám kachna nechce porcovat nebo to neumíte, můžete si koupit již naporcovanou. V každém případě kachnu pořádně omyjte a vytrhejte zbytky peří, které na ní mohly zůstat.

Naporcovaná kachna je skvělá, když pod ní do pekáčku dáte orestovanou kořenovou zeleninu. Někdo přidává i rajský protlak. Co ale nikdy nezapomeňte, jsou jablka. V případě rozporcované kachny je také nakrájejte na kostičky a rozprostřete pod kachnu. Pokud pečete kachnu celou, můžete jablka rozpůlit, zbavit jádřinců a nacpat do vnitřku kachny.

Kachní maso obsahuje velké množství bílkovin a jiných prospěšných látek

Kachní maso má v sobě velké množství bílkovin. Podporuje tvorbu kolagenu, hemoglobinu i hormonální rovnováhu. Říká se, že kachní maso podporuje imunitu, urychluje holení ran a zlepšuje funkci hlasivek. Také zabraňuje poškození nervů.

Tato drůbež obsahuje i minerály. Jde především o selen a zinek. Ty prospívají kvalitě vlasů a nehtů. Díky konzumaci tohoto masa budete mít i zdravou, silnou a hydratovanou pokožku. Také antioxidantů je v kachním mase hodně. Antioxidanty zabraňují předčasnému stárnutí a chrání před určitými druhy rakoviny.

Kachna je oblíbenou pochoutkou po celém světě Zdroj: Shutterstock

Pojďte si připravit skvělý recept na kachnu s jablky, který se hodí na každou sváteční příležitost.

Kachna s jablky

Suroviny:

1 kachna

4 – 5 jablek

sůl

kmín

Postup:

Den předem si kachnu nasolíme. Přibližně jednou malou čajovou lžičku soli nasypeme i dovnitř. Nasolenou kachnu necháme přes noc v lednici.

Jablka rozčtvrtíme, oloupeme a odstraníme jádřinec. Co nejvíce čtvrtek jablek nacpeme do kachny. Kachnu posypeme kmínem, podlijeme sklenicí vody, přikryjeme a vložíme do předehřáté trouby na 180°C.

Po deseti minutách ztlumíme teplotu na 150C° a pozvolna pečeme.

Po hodině kachnu otočíme a pečeme další hodinu. Poté pekáček odkryjeme a dále pečeme. Kachnu občas podlijeme výpekem. Jakmile kachna zezlátne, znovu ji otočíme a pečeme ještě tak dlouho, dokud nebude mít zlatavou barvu (ke konci můžeme teplotu opět zvýšit, aby se kachna dopékala rychleji).

Kachna by se měla celkem péci alespoň 3,5 hodiny. Čím déle, tím bude lahodnější a křehčí.

Na recept na sváteční kachnu s jablky podle porotce Masterchefa Honzy Punčocháře se podívejte ve videu:

Zdroj: www.erecepty.eu, www.spektrumzdravi.cz, www.kucharkaprodceru.cz