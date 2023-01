Pečená krkovice podle Kašpárka: Má skvělý trik s cibulí. Famózní kombinace

Vepřové krkovice je velmi oblíbeným kouskem masa, protože je krásně šťavnatá. Nejčastěji se připravuje na pánvi nebo na grilu jako steak, neboť je právě taková úprava zcela jednoduchá. Bohužel ale může být jen tak opečená krkovice poněkud fádní. Radek Kašpárek má však recept, jak z ní udělat prvotřídní záležitost. A navíc k ní podává skvělou přílohu v podobě zapečené cibule.

Zdroje: YouTube.com, igurmet.cz

Chcete-li připravit své rodině k obědu něco nezvyklého a zároveň chutného, vyzkoušejte recept na pečenou vepřovou krkovici podle šéfkuchaře Radka Kašpárka. Je plná chuti díky vynikající marinádě. Podává se s pivní omáčkou a ještě lepší přílohou, kterou budete jistě často servírovat i k jiným pokrmům.

Pečená krkovice podle Radka Kašpárka

Podrobný návod krok za krokem najdete v tomto videu:

Z uvedených surovin připravíte dvě porce. V první řadě si vyrobte marinádu, do které naložíte maso. Do hlubší nádoby nasypte 1 lžičku celého barevného pepře, přidejte 2 nahrubo nasekané šalotky, hrst nasekané petrželové natě, 1 stroužek česneku a přilijte 100 mililitrů oleje a 200 mililitrů skvělého piva. Všechno dohromady rozmixujte ponorným mixérem a do vzniklé marinády naložte 2 plátky vepřové krkovice bez kosti. Uložte do chladničky a nechte maso alespoň 12 hodin marinovat, aby získalo dobrou chuť. V ideálním případě jej marinujte 24 hodin.

Následně maso osušte papírovou utěrkou a na rozpálené pánvi jej opečte z obou stran dozlatova. Z pánve ho přendejte do pekáčku a nechte péct v troubě vyhřáté na 180 stupňů 20 minut.

Vepřová krkovice je krásně šťavnatá. Zdroj: Shutterstock

Zapečená cibule

Do hrnce nalijte 1/2 litru bílého vína, přidejte k němu 2 bobkové listy a 5 kuliček nového koření. Přiveďte víno k varu a následně do něj vložte 2 celé oloupené bílé cibule. Přiklopte hrnec pokličkou a cibule vařte na mírném plameni asi 10 minut. Pak je vyndejte a nechte krátce zchladnout. Seřízněte je z jedné strany a opatrně vytlačte jejich vnitřek tak, aby vám zůstaly první dvě vrstvy, které se budou plnit. Vnitřky cibulí nakrájejte najemno.

Na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a osmažte na něm nakrájené vnitřky cibulí. Přidejte k nim také 2 nasekané stroužky česneku, 1 lžičku sekaného tymiánu a vše zalijte 100 mililitry smetany. Na závěr vmíchejte do cibule ještě 4 lžíce strouhaného parmezánu.

Směsí naplňte zbylé cibulové „schránky”, zasypte je parmezánem a dejte zapéct do trouby alespoň na 10 minut.

Zapečená plněná cibule je skvělou přílohou. Zdroj: Shutterstock

Pivní omáčka

A na závěr si připravte pivní omáčku. Na pánvi na olivovém oleji osmahněte 50 gramů nakrájeného bavorského špeku, přilijte 200 mililitrů světlého piva a také 200 mililitrů silného masového vývaru. Omáčku nechte zredukovat zhruba na polovinu a vhoďte do ní 30 gramů másla, které ji nakonec ještě zjemní.

Upečenou krkovici servírujte se zapečenou cibulí a pivní omáčkou. Na talíř můžete přidat ještě pár opečených brambor. A je hotovo!