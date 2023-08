Fantastická pečená krkovice: Trik je v pečení na plátky, ale přitom v celku

Osvědčených receptů není nikdy dost. Pro milovníky masa ale přinášíme skvělý recept na pečenou krkovici, která se rozplývá na jazyku. Pojďte se do ní pustit s námi.

Vepřová krkovice je skvělý kus masa. Díky tuku uvnitř masa je krásně šťavnatá a plná chuti. Vždyť tuk je jejím nositelem. Navíc je zdrojem bílkovin, které často v jídelníčku chybí. Připravte si s námi tento jednoduchý recept. Uvidíte, že lepší úpravu jste ještě nevyzkoušeli.

Vepřové maso je plné vitaminů a omega 3 mastných kyselin, takže si ho směle dopřejte. Zároveň je druhy masa v jídelníčku střídat. Zdroj: serdjophoto / Shutterstock.com

Vepřové je zdravé

Bílkoviny jsou pro lidský organismus velmi důležité a jejich příjem by rozhodně neměl být podceňován. Na druhou stranu nemusíte maso jako zdroj bílkovin zařazovat do svého jídelníčku každý den. Pro správné fungování organismu je dobré zdroje bílkovin střídat a maso si tak s čistým svědomím připravte klidně jen třikrát do týdne, ale dejte si záležet.

Vepřové maso je často považováno za nejméně zdravé, ale není tomu tak. Vepřové maso je také plné železa, draslíku, vitaminů B1, B6 a B12 a hořčíku. Vědecké studie navíc dokázaly, že tuk ve vepřovém mase obsahuje omega 3 mastné kyseliny, které jsou pro lidský organismus žádoucí a zdravé.

Pusťte se do receptu

Když už tedy budete připravovat k obědu či večeři masovou pochoutku, zvolte lahodný a osvědčený recept. Jak na tu nejlepší krkovičku, se podívejte na video:

Vždy je lepší sehnat maso přímo od farmářů, nebo alespoň v bio kvalitě. Rozdíl poznáte v chuti i v délce přípravy. Připravte si tedy krásný kus vepřové krkovice a česnek, který k masu skvěle ladí. Postačí pět stroužků, které nakrájejte na plátky.

Trik s masem

Maso nakrájejte na silnější plátky a vrstvěte! Každý plátek osolte a opepřete a poklaďte plátky česneku. Přikryjte dalším plátkem masa a postup opakujte. Krkovičku svažte provázkem do původní podoby, nebo použijte špikovací jehly či špejle. Přendejte do pekáčku, který předen vymažete troškou sádla. Na vrchu maso znovu osolte, opepřete, zasypejte kmínem a sušeným tymiánem.

Na maso můžete dát ještě trochu sádla, aby bylo dost lahodného výpeku. Zlehka podlijte maso vodou a pekáč přiklopte. Pečte v troubě předehřáté na 180 stupňů Celsia zhruba hodinu a 20 minut. Poté odklopte, maso polijte výpekem a nechte dopéct odklopené při 150 stupních.

Lahodnou chuť masu dodá česnek. Zdroj: Krasula / Shutterstock.com

Skvělá je na chleba

Jakmile je hotovo, krkovičku můžete rozebrat na plátky a nechat vystydnout. Skvělá je jen tak na chleba, velkou parádu ale uděláte i s jakoukoliv bramborovou přílohou. Můžete ji připravit k lahodnému obědu, rychlé večeři, nebo klidně na svačinu na výlet. Jen si dejte pozor, chuť je návyková.

Nejnovější epizodu podcastu iReceptář do ucha si poslechněte přímo ZDE:

