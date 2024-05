S létem přichází doba, kdy se budeme z úseků zeleniny v supermarketech moci přesunout na vlastní zahradu a jako odměnu za několikaměsíční práci si utrhnout třeba krásná, voňavá a chutná rajčata. Co s nimi? Můžeme se inspirovat třeba receptem, který miloval Vlasta Burian.

Jak je dobře známo, král komiků Vlasta Burian ve své nejslavnější době zaměstnával dalšího krále, tentokrát šlo ale o krále kuchyně, Jaromíra Trejbala. A protože se v hercově vile často scházely velké společnosti slavných osobností, bylo třeba je také náležitě pohostit.

To měl na starosti právě hvězdný kuchař a pro hosty Vlasty Buriana připravoval kromě dalších lahůdek také pečená selská rajčata.

Upečte si voňavá rajčata podle receptu na youtube od Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Rajčata ze sluníčka

Není pochyb o tom, že na hostinu u jednoho z největších prvorepublikových herců bývaly použity jen ty nejlepší suroviny. Předpokládejme tedy, že i rajčata uzrála na sluníčku, a nikoliv ve skladu nebo na dlouhé cestě po světě.

Jaromír Trejbal se tak mohl spolehnout na jejich vynikající a nezaměnitelnou chuť. Na jednu dávku pečených selských rajčat jich bylo podle starého receptu potřeba asi 800 gramů.

Jen pár ingrediencí

Co si ještě musíme připravit, pokud bychom si chtěli pochutnat stejně jako král komiků? Ke zmiňovaným rajčatům jsou to ještě dvě lžíce oleje, lžíce sekané čerstvé petrželky, alespoň pět stroužků česneku, lžíce strouhanky a 80 gramů másla. K tomu na dochucení podle vlastního uvážení sůl a pepř. Máme všechno pohromadě, a můžeme se tedy pustit do práce.

Okořenit a zapéct

Prvním krokem bude rozříznutí omytých rajčat, která by měla být podobně velká, na poloviny. Na pánev nebo pekáček nalijeme olej a rajčata sem položíme jako mističky, tedy kulatou stranou dolů.

Řez posypeme solí a pepřem, načež takto připravená rajčata vložíme do rozehřáté trouby a necháme je přibližně dvacet minut péct. Tuto dobu využijeme k přípravě vynikající posypky, kterou budeme brzy potřebovat. Jak na ni?

close info Olga Guchek / Shutterstock zoom_in Česnek a rajčata se mají rádi nejen v kuchyni, ale také na zahradě.

Připravte si posypku

Na další pánvi rozehřejeme máslo, na němž osmažíme zbylé suroviny, tedy strouhanku, petrželku a najemno nasekaný nebo rozmačkaný česnek. Jakmile budou rajčata upečená, vyjmeme je z trouby a každou jejich polovinu posypeme připravenou směsí.

Takováto pochoutka může být okamžitě podávána jako jednoduchá teplá svačina, nebo jako příloha k masitým jídlům. Výborně se hodí také ke grilovanému masu.

Levná a jednoduchá pochoutka

Jak je vidět, vynikající pohoštění je možné připravit i za pár korun, nebo snad dokonce téměř zadarmo. Věděli to lidé, kteří počítali každý halíř, ale dobře si to uvědomoval i kuchař, jenž si mohl jistě dovolit utratit za suroviny mnohem vyšší částky.

V době, kdy ceny veškerých potravin rychle stoupají a vyplatí se bedlivě sledovat výdaje, se jistě každý podobně nápaditý recept hodí. A návštěva nebude stačit chválit pohoštění.

Zdroje: kniha Co jedl Vlasta Burian? : Vzpomíná jeho osobní kuchař Jaromír Trejbal : 66 původních receptů, str. 37, dadala.hyperlinx.cz