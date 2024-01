close info Profimedia

Johana Dahlová 30. 1. 2024 7:30 clock 4 minuty video

Umíte pečené brambory tak jako Pavlína Lubojatzky z Masterchefa? Recept má dotažený do konce a takový, že budou vaše brambůrky vždy na povrchu křupavé i krásně měkké uvnitř. Jak na to? Není to těžké, podívejte!

Brambory stokrát jinak Brambory, to je naše! Samozřejmě, že i v dalších zemích jsou oblíbené, ale skutečně populární jsou tam, kde se jim daří. Češi, Poláci ale i Rusové mají k bramborám mnohem blíž než je tomu v jiných koutech Evropy. Právě u nás tedy najdete spoustu receptů, které z obyčejných brambor udělají pochoutku a co víc, v případě brambor stačí vždy jen pár ingrediencí. Na to, jak z brambor připravit brambory křupavé, máslíčkem mazané a bylinkami dochucené levné jídlo, se můžete v tomto příspěvku z YouTube kanálu Katka My Irish Life. Zdroj: Youtube Vyzkoušejte recept podle Pavlíny z Masterchefa Když se řekne pečené brambory nebo americké brambory, nezní to nijak speciálně, lákavě nebo delikátně. Na samotném pečení nic komplikovaného není, nakrájené brambory přece stačí strčit do trouby a nechat je tam dostatečně dlouho. Každý recept lze ale také vylepšit a rozhodně to platí pro pečené brambory. Aby byly krásně křupavé a perfektně udělané, postupujte podle receptu, na který nedají dopustit ani hvězdy oblíbené kulinářské soutěže Masterchef. Obyčejné „ameriky“ bývají docela bez příchuti. Tento recept je na koření bohatý a nejde ani tak o přílohu jako spíš o hlavní chod. I když se vám může na první pohled zdát, že zrovna toto není váš šálek kávy, určitě je alespoň napoprvé udělejte podle receptu, a pak teprve zasahujte do ingrediencí. Kořenící směsi mají tu zvláštní vlastnost, že se v nich chutě báječně doplňují, a tak prostě nejde říci, že jsou brambory jen česnekové nebo cítit římským kmínem, který možná znáte z doslechu, ale zkušenosti s ním nemáte bohaté. Podobně to může být i u Kampotského pepře. Vězte, že to je kultivar černého pepře, ale nejen to. Je výhradně pěstovaný v kambodžské provincii Kampot, což vysvětluje název. Jde o produkt s certifikátem Geographical Indication čili označení původu, který získal pepř v roce 2010. I když je rozhodně fajn mít ingredience vysoké kvality, Kampotský pepř můžete jistě nahradit i obyčejným, ale ideálně čerstvě mletým černým pepřem. Abyste nemuseli mít obavy o nedokonalé propečení, brambory nakrájené na stejně velké měsíčky napřed povařte ve slané vodě s troškou sody. Ta se do vody přidává, aby se mírně narušil povrch brambor a ty se pak budou lépe propékat. Díky tomu budou křupavější a přitom malé množství sody nezanechá nepříjemnou pachuť. close info Africa Studio zoom_in Nebojte se koření a najděte si ty nejlepší kombinace. Jak na křupavé kořeněné pečené brambory? Na kilo brambor budete potřebovat zhruba ¼ čajové lžičky soli a ½ lžičky sody. Brambory nechte vařit zhruba 8 minut na malém žáru a pod pokličkou. Po uvaření je nutné brambory scedit a nechat dostatečně dlouho oschnout na utěrce. Mezi tím, co se brambory chladí, předehřejte troubu na 200 °C. Osušené brambory přemístěte do mísy a promíchejte se 4 polévkovými lžicemi oleje. Pak je jednu po druhé vyskládejte na pomaštěný nebo pečicím papírem vyložený plech a posypte najemno nastrouhanými 30 g parmezánu. Následně je pečte zhruba 20 minut na 200 °C, dokud měsíčky brambor nezezlátnou. Na směs koření budete potřebovat 2 lžičky uzené lahůdkové papriky, 1 lžičku sušené cibule, 1 lžičku sušeného česneku, ¼ lžičky mletého římského kmínu, ½ lžičky soli a zhruba ½ lžičky čerstvě mletého pepře, respektive asi sedmkrát otočte ručním mlýnkem. Po prvním pečení vraťte brambory opět do mísy, posypte je směsí koření a přidejte 2 polévkové lžíce červeného vinného octa. Jemně promíchejte, aby se brambory dobře promísily s přidanými ingrediencemi a dejte znovu péct na 5 nebo 10 minut, dokud nejste s jejich barvou spokojeni. Brambory můžete před servírováním posypat nakrájenou petrželkou, pažitkou nebo zelenou částí jarní cibulky. To už je na vás. Důležité je ale neotálet a jíst je hned. Související články close Vaření a recepty Nejjednodušší recept na pošírované vejce s dokonalým žloutkem za pouhých 60 sekund video close Vaření a recepty Uklidňující francouzská cibulová polévka Zdeňka Pohlreicha je lahodná a zdravá video Zdroje: lubojatzkycouple.cz, magazin.recepty.cz

tag Brambor Bylinky Hvězda Ingredience Koření Pečení Pepř Recept Sodovka Sůl

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít