Kde sehnat nejlevněji jedlé kaštany a jak je nejlépe připravit doma?

Podzim je časem kaštanů a to nejen těch, ze kterých můžeme vyrobit s dětmi různé druhy zvířátek, ale předevších těch jedlých. Kde tuto pochoutku pořídit a proč bychom ji vůbec měli konzumovat?

Jedlé kaštany jsou velmi dobré, ale navíc také velmi zdravé. V říjnu si je můžete nasbírat venku nebo si je zakoupit v obchodě a připravit doma. Pojďte se s námi podívat, jak se dá poznat, zda nejsou jedlé kaštany vysušené, plesnivé nebo nekvalitní!

U nás v Česku nejsou kaštany na jídlníčku až tak běžnou záležitostí jako například v USA, kde se na Den díkůvzdání připravuje krocan s kaštanovou nádivkou, nebo v Anglii, kde kaštany nesmí chybět na vánoční tabuli. U nás se s nimi setkáváme především v převánočním čase, kde jsou jimi provoněné adventní trhy, na kterých si můžeme pečené kaštany koupit. Jak si je ale připravit doma?

Jedlé kaštany jsou velmi zdravé a dietní

Jedlé kaštany obsahují mnoho prospěšných látek. Jsou zdrojem bílkovin, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, jako jsou draslík, vápník, hořčík, železo, zinek, mangan, měď nebo fosfor. Zbavují játra škodlivých látek a díky nízkému obsahu cukru jsou vhodné i při redukčních dietách nebo pro diabetiky.

Nejlepší jedlé kaštany jsou ty čerstvé, které si sami nasbíráte v přírodě. Zdroj: Profimedia

Tyto plody také čistí tělo a pomáhají se správných zažíváním. Snižují krevní tlak a podporují správné fungování srdce a mozku. Za zmínku stojí i to, že obsahují velké množství vitamínu C a pomáhají při bolestech hlavy. Jejich pravidelnou konzumací se také zlepší kvalita vlasů, nehtů a kůže.

Lepší jsou kaštany z přírody než koupené v obchodě

Říjen je ideálním měsícem pro nákup jedlých kaštanů. Pokud ale máte možnost si je nasbírat v přírodě, neváhejte, jejich kvalita totiž bude úplně někde jinde. Navíc vás tak nebudou stát žádné peníze, ale jen příjemnou podzimní procházku. V obchodě vás jedlé kaštany mohou nemile překvapit. Nezřídka totiž bývají vyschlé a plesnivé. Vybírejte jen ty kousky, které jsou lesklé, tmavě hnědé a nemají zkrabatělou slupku. Dávejte si pozor i na dírky ve slupce, ty upozorňují na červíky uvnitř.

Pečení kaštanů v troubě je nejběžnějším způsobem úpravy. Kaštany díky pečení získají příjemnou chuť a specifickou vůni. Vždy je však nařízněte a propíchejte, abyste si neudělali v kuchyni nepořádek, pokud by popraskaly. Jedlé kaštany jsou vhodné i do dezertů, na polévku, pyré nebo jako příloha k masu.

Pečené kaštany se hodí jako příloha k masu, ale výborné jsou i samotné jako výborná chuťovka. Zdroj: Profimedia

Recept na pomalu pečené kaštany v troubě

Suroviny:

Jedlé kaštany

Postup:

Připravíme si jedlé kaštany přibližně stejné velikosti. Pro jednu osobu 10 až 20 ks. Každý kaštan nařízneme do kříže a vyložíme v jedné vrstvě na pečicí plech. Vložíme do trouby předehřáté asi na 200 °C a pečeme přibližně 15 minut. Pokud je kaštan rozevřený a voňavý, máme hotovo. Kaštany můžeme podávat k masu, nebo samostatně jako chuťovku a pro zahřání. Servírujeme neloupané. Kaštan by neměl při pečení zčernat. Můžeme je upravovat i na grilu.

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.magazin.recepty.cz, www.bydlimekvalitne.cz