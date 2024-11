Kuchaře Zdeňka Pohlreicha zná dnes asi každý, hlavně díky jeho televiznímu pořadu Ano, šéfe! Díky jeho radám se tak můžeme pokoušet zdokonalovat i svoje vlastní kulinářské umění, a to i při přípravě zdánlivě nepokazitelných pokrmů, jako je pečené kuře.

O tom, že i téměř dokonalé věci jde dělat ještě lépe, se při pohledu na práci skutečných odborníků přesvědčujeme dnes a denně. Nevyužít jejich zkušeností by tedy byla opravdu velká škoda. Jak peče Zdeněk Pohlreich obyčejné kuře? Velmi podobně, jako my všichni. Jen ten výsledek je přece jen patrně o něco lepší, a to díky dvěma krokům, o kterých ani nepřemýšlíme.

Pečené kuře může mít desítky různých obměn - jednu nabízí na youtube také Těhotnej kuchař:

Zdroj: Youtube

Pečlivě, ale s rozmyslem

Když chceme připravit něco dobrého pro rodinu, dáváme si na tom opravdu záležet. A co víc můžeme na úvod udělat, než že se postaráme o dokonalou hygienu přípravy jídla? A tak často myjeme i to, co bychom mýt neměli – například právě ono kuře. Jak uvádí známý šéfkuchař Pohlreich, kuře bude po upečení mnohem křehčí a šťavnatější, když si tuto přehnanou opatrnost odpustíme. Případné bakterie se stejně zničí v troubě a zbytečná voda, která ulpí na kůži kuřete, bude v troubě dělat jen neplechu.

Sůl a máslo je samozřejmostí

Nyní již tedy víme, že čím sušší bude povrch kuřete před jeho vložením do trouby, tím bude výsledek kvalitnější. O tom, že je třeba kuře opravdu dobře nasolit, asi nikdo nepochybuje. Většina z nás tedy nesolí maso jen z vnější části, ale také zevnitř.

Kromě toho určitě každý, kdo připravuje jídlo třeba jen pro vlastní rodinu, slyšel poučku, že tuk je nositelem chuti. Znamená to tedy, že nebudeme šetřit ani již zmiňovanou solí, ale ani máslem, které ke kuřeti do pekáčku přidáme.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zdeněk Pohlreich změnil pohled Čechů na gastronomii.

Otočte kuře a dosáhnete dokonalosti

Kuře se peče, začíná vonět, a nyní přichází pomalu čas na další radu Zdeňka Pohlreicha. Zatímco většina z nás zkrátka vloží kuře do trouby, občas jej přelije výpekem a počká, až bude hotové, známý šéfkuchař jej v polovině pečení ještě obrací. Dělá to z prostého, ale pochopitelného důvodu, aby se kůže opekla ze všech stran.

Přelévat jen do otočení

Nejprve tedy položí kuře do pekáčku “na břicho” a přibližně po půl hodině jej otočí tak, aby se propekla do křupava také kůže na prsíčkách. Ve druhé polovině pečení pak již podle jeho zkušeností dokonce není třeba maso přelévat, dopeče se samo do dokonalosti i bez našeho zásahu.

Je tu i další možnost

Zkušené hospodyně nutnosti obracení někdy předcházejí tím, že kuře zkrátka rozdělí na polovinu v oblasti hrudní kosti a rozloží jej na větší pekáček nebo na vyšší plech tak, že se kůže opéká na všech místech najednou. I to je jedno z možných řešení problému, nicméně připravíme se o ten nádherný pohled, kdy vyndáme kuře v celé jeho kráse z trouby. Vyzkoušíte tedy i vy příště jednoduché, ale účinné rady Zdeňka Pohlreicha?

Zdroje: www.toprecepty.cz, fresh.iprima.cz