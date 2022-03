Jednoduché pečené kuře s bylinkami a pečenými bramborami podle Pohlreicha

Není kuře jako kuře. Připravte si ho stejně jako šéfkuchař Zdeněk Pohlreich s bylinkami, citrónem, medem, česnekem a bramborami pečenými ve slupce. Největší výhodou tohoto jídla je to, že se vše vaří v jednom hrnci!

Pokud máte rádi snadná a inspirativní jídla z jednoho hrnce, pak vyzkoušejte citronové kuře s česnekem a bramborami ve slupce. Tenhle chutný recept si oblíbil i známý kritik českých restauratérů Zdeněk Pohlreich.

Kdo by nemiloval vaření v jednom hrnci. A co teprve když se jedná o skvělé kuře s medem, citronem, bylinkami a brambory? To je pak teprve dokonalost. Chuť, vůně i struktury se propojí a vy si opravdu pochutnáte.

V jídle se objevují dvě ingredience, které jsou důležité pro imunitu našeho organismu. Je to citron a med. Citrony vždy samozřejmě volte bio, budete z nich totiž potřebovat i kůru. Citrony obsahují velké množství vitamínu C a důležité minerální látky i kyseliny. Toto ovoce má také silné antiseptické účinky, působí jako prevence proti rakovině, detoxikuje organismus a v neposlední řadě zvyšuje pružnost cév.

Olivový olej s citronem do receptu patří. Zdroj: Autor: Kolomiec / Shutterstock

Konzumací citronů předcházíte mrtvici i infarktu

Výzkumy dále ukazují, že konzumace citrónů pomáhá předcházet mozkové mrtvici i infarktu. V citronech je důležitá i vláknina. Citrony dále snižují hladinu cholesterolu v krvi. Nezapomeňte, že citrony obsahují pektin, který prodlužuje pocit plnosti. Je tedy vhodný při hubnutí. Dále se doporučuje každé ráno vypít sklenici teplé vody s citronem.

Další zdravou potravinou, která do receptu patří, je med. Ten obsahuje antioxidanty, jež působí proti stresu a rakovině tlustého střeva. Tím, že konzumujete med, zvyšujete hladinu probiotik ve střevech a tím podporujete samozřejmě obranyschopnost organismu. Med snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

Na poslední půlhodinku přidejte ke kuřeti brambory. Zdroj: Shutterstock

Pečené kuře s bylinkami a bramborami podle Zdeňka Pohlreicha

Sami tak vidíte, že je recept zdravý a ingredience v něm kvalitní. Pojďme se tedy pustit do vaření. Připravte si 1 celé kuře, 1 celou palici česneku, 1,2 kg brambor varného typu B, 5 citronů, nejlépe bio, 250 g soli, 100 g medu, 15 g celého černého pepře, hrst rozmarýnu, čerstvě nasekané petrželové natě a olivový olej na zakápnutí.

Začněte nálevem a to tak, že si do většího hrnce nasypete 250 gramů soli a zalijete ji litrem ohřáté vody. Přidejte med a míchejte do té doby, dokud se nerozpustí. Následně nalijte dva litry studené vody a nastrouhejte kůru ze tří citronů.

Citrony rozpulte, vymačkejte a šťávu nalijte do hrnce s nálevem. Přidejte palici česneku rozříznutou napůl, pepř, bylinky a promíchejte. Aby se nálev dostal co nejvíce k masu, stehna kuřete nařízněte a ponořte je do něj. Dolijte půl litrem studené vody a nechte odležet přes noc v lednici. Ráno maso z nálevu vyndejte, omyjte vodou a osušte. Nálev zachovejte.

Připravte si velký hrnec, dno zakápněte olivovým olejem a vložte kuře. Podlijte půl hrnkem nálevu, přidejte dva vylouhované citrony, rozmarýn, přepůlenou palici česneku a dejte do trouby přdehřáté na 170 °C péct na 90 minut. Brambory se slupkou omyjte, nakrájejte na čtvrtky a na poslední půlhodinku je přidejte do pekáčku ke kuřeti.

